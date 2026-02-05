País onu

Embajador de Estados Unidos en Chile por candidatura de Bachelet a la ONU: “Analizaremos su historial, fortalezas y debilidades”

Por Daniela Pérez P.

05.02.2026 / 13:37

{alt}

Esta semana se oficializó la candidatura de la exmandataria, la cual cuenta también con el apoyo de México y Brasil.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En entrevista con El Mercurio, Judd señaló que “se está evaluando. No se ha emitido una postura oficial y no la habrá hasta que todas las candidaturas puedan ser evaluadas”.

“Ahora mismo, obviamente, analizaremos el historial de Bachelet, sus fortalezas y debilidades. Pero aún no se ha tomado una decisión. No sé cuándo se tomará“, agregó.

También abordó el apoyo de México y Brasil, afirmando que “es más fácil trabajar con personas afines ideológicamente y la izquierda propondrá a personas con las que cree puede trabajar”.

En esta línea, el diplomático aseguró que “la derecha también propondrá a personas con las que cree que puede trabajar mejor. Es más fácil hacerlo con quienes comparten los mismos objetivos”.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, ocurrirá a finales de este año y se prevé disputada, con varios nombres de Latinoamérica y otras regiones del mundo.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Deportes Autorizan duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile en Talcahuano, pero con importante matiz
Misión Artemis II: NASA retrasó la misión lunar hasta marzo
La U lleva a la justicia a 13 identificados por violencia ante Audax y eleva a 25 los castigados con derecho de admisión
Meteorología emite aviso por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas eléctricas en varias regiones del norte del país
"¿Qué pretenden?": Gobierno responde acusación de “amarre” por postulación de Bachelet | CNN Prime
Ley de Plásticos suma reglas desde el 13 de febrero: Estas son las nuevas exigencias para el comercio