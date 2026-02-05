Embajador de Estados Unidos en Chile por candidatura de Bachelet a la ONU: “Analizaremos su historial, fortalezas y debilidades”

Esta semana se oficializó la candidatura de la exmandataria, la cual cuenta también con el apoyo de México y Brasil.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En entrevista con El Mercurio, Judd señaló que “se está evaluando. No se ha emitido una postura oficial y no la habrá hasta que todas las candidaturas puedan ser evaluadas”.

“Ahora mismo, obviamente, analizaremos el historial de Bachelet, sus fortalezas y debilidades. Pero aún no se ha tomado una decisión. No sé cuándo se tomará“, agregó.

También abordó el apoyo de México y Brasil, afirmando que “es más fácil trabajar con personas afines ideológicamente y la izquierda propondrá a personas con las que cree puede trabajar”.

En esta línea, el diplomático aseguró que “la derecha también propondrá a personas con las que cree que puede trabajar mejor. Es más fácil hacerlo con quienes comparten los mismos objetivos”.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, ocurrirá a finales de este año y se prevé disputada, con varios nombres de Latinoamérica y otras regiones del mundo.