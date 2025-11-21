Ministra Vallejo tras dichos del embajador de EE.UU.: “Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien comentó las críticas realizadas por el Presidente Gabriel Boric a Donald Trump por su postura frente al cambio climático, además del proceso electoral que actualmente se desarrolla en el país.

A través de su cuenta en X, la ministra secretaria general de Gobierno publicó: “Chile es un país soberano que exige y entrega respeto al mundo. Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia en nuestros asuntos internos, menos para incidir en nuestros procesos electorales”.

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) November 21, 2025

En esa línea, ahondó en el anuncio realizado este viernes por el canciller Alberto van Klaveren sobre las medidas adoptadas por el Gobierno: “Nuestra nota de protesta habla de una diplomacia que actúa con rigor, seriedad y haciendo valer el respeto a Chile como país libre”.

Judd se refirió a las relaciones económicas con Chile y, a su vez, a las críticas que ha deslizado el Presidente Gabriel Boric hacia Donald Trump en materia de cambio climático. Por otro lado, abordó el proceso electoral que enfrenta el país de cara a la segunda vuelta presidencial, que se disputará entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En ese contexto, señaló: “Trabajaremos con cualquier presidente que el pueblo chileno elija. Lo haremos. Pero ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar; habrá un Gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios. Ciertamente creemos eso”.