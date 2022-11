La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, salió a rectificar sus dichos luego de su respuesta al diputado republicano Cristián Araya, quien acusó una “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos“, donde se daba a entender que el legislador negó la existencia de los DD.DD. durante la dictadura cívico militar.

En el marco de la discusión por el proyecto de Ley de Presupuesto para el sector público, apuntó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, asegurando que “el Gobierno parece generoso para financiar al INDH con $14 mil millones, $2.079 millones para el museo de la memoria de algunos (…) $900 millones para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos“.

Esto provocó indignación y resquemor en los sectores oficialistas y donde el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, pidió sin resultados que retornara el orden en el hemiciclo.

Ante esto, la secretaria de Estado, señaló que “lamentamos profundamente que hoy, en el año 2022 aún tengamos que escuchar palabras como la de la existencia de ‘supuestos’ detenidos desaparecidos. Eso ofende la memoria y la historia de Chile”.

Lo que hoy salió a rectificar. “Lo que dijeron los diputados del Partido Republicano fue ‘la supuesta búsqueda’ de detenidos desaparecidos. He querido corregir de inmediato mis dichos porque no es mi intención imputarle a determinados diputados, a ninguno, dichos que no corresponden a lo que ellos efectivamente manifestaron. Manifestaron que existían “supuestas víctimas del estallido”, cuestión que naturalmente no concuerdo”, señaló en un punto de prensa del Congreso.

“Sin embargo, igualmente es cierto que los diputados no hicieron referencia a una no existencia de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Espero con esto aclarar mis dichos porque creo que corresponde a un ministro o ministra de Estado obrar siempre con la verdad y haciendo gala de los hechos como realmente han ocurrido”, expresó, agregando que “naturalmente, no concuerdo para nada con los diputados del Partido Republicano en cuanto a que exista una ‘supuesta búsqueda’. No concuerdo para nada con ello, me parece una discusión impropia respecto del objetivo perseguido, pero de la misma forma reitero, no han negado la existencia de detenidos desaparecidos ni detenidos políticos”.

“Para nosotros, y con eso me refiero al progresismo y a la izquierda chilena, ese es un tema realmente de una sensibilidad altísima. Malentendí el hecho de que diputados del Partido Republicano hubieran negado la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos porque no fue eso lo que dijeron“, zanjó.