Ministra de la Mujer tras dichos contra mujeres en política: “Comentarios como los de esta semana muestran por qué el Ministerio debe seguir existiendo”

“Las diferencias políticas son legítimas, pero no justifican la falta de respeto que esta semana vimos hacia las mujeres”.

Así comienza la carta al director enviada al diario El Mercurio por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, a raíz de una serie de cuestionamientos por parte de políticos hombres a mujeres en política.

En concreto, esta semana hubo duros cuestionamientos a los dichos del diputado del PDG, Javier Olivares, quien cuestionó el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet sobre su voluntad de ir por una tercera candidatura presidencial.

“Podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”, sostuvo el legislador, lo que generó críticas transversales.

Al respecto, Marín en su carta explica que “cocinar y cuidar a la familia son tareas valiosas y no tienen que ser menospreciadas. Usarlas como respuesta a una opinión política no es un argumento ni una crítica: es pretender fijarle a una mujer el lugar que debe ocupar por el solo hecho de serlo”.

Si bien la ministra no mencionó directamente a Olivares, recalcó que “las cifras muestran por qué esto importa. Las mujeres somos cerca del 51% del padrón electoral, pero la representación no refleja ese peso. Desde marzo, ocupamos el 33,5% y el 32% de los escaños de las cámaras Baja y Alta, respectivamente. En el ámbito municipal, la brecha es mayor: solo cerca del 17% de las alcaldías están lideradas por mujeres, y en los concejos municipales apenas alcanzamos un tercio”.

“Cada vez que se descalifica a una mujer en política, esas barreras se hacen más altas, y de paso, se entrega un mensaje desalentador a quienes quieran incorporarse. Por eso, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, creo que comentarios como los de esta semana muestran por qué el Ministerio debe seguir existiendo“, agregó.

“Podemos discrepar en nuestras ideas, pero el respeto debe estar por encima de cualquier diferencia. Las mujeres podemos estar en los lugares que queramos”, cerró.