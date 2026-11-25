(EFE) – La temperatura media global ha superado por primera vez durante seis días consecutivos los 2 ºC por encima de los niveles preindustriales, según los cálculos de Copernicus, el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo.

De acuerdo con los datos preliminares que constan en la aplicación ‘Climate Pulse’ (pulso climático), el pasado lunes —el día más reciente del que hay informaciones— se registró una temperatura media global de 14,47 ºC, la más alta desde que hay estadísticas para la citada fecha del año.

Esto implica también la anomalía térmica más alta nunca registrada, pues con ello la temperatura media global superó en 2,24 ºC la media para el 23 de noviembre en el periodo preindustrial de 1850-1900 y en 1,34 ºC la del periodo 1991-2020.

Con esto, se batió el anterior récord, alcanzado con anomalías de 2,05 ºC y 1,15 ºC, respectivamente, el 17 de noviembre de 2023.

Además, es la primera vez que se encadenan seis días seguidos con desviaciones superiores a los 2 ºC por encima de niveles preindustriales, después de que en noviembre de 2023 esto sucediera durante dos días consecutivos por primera vez, y durante cuatro días en febrero de 2024.

“Por primera vez, el mundo ha pasado seis días consecutivos con una temperatura que supera en 2 ºC los niveles preindustriales“, advirtió Samantha Burgess, del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF).

Explicó que esto no es lo mismo que traspasar el umbral de 2 ºC a largo plazo fijado en el Acuerdo de París, pero sí una indicación de la dirección en la que nos estamos desplazando.

“El (fenómeno meteorológico) Niño llegará y pasará, pero el calentamiento subyacente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero no lo hará, a no ser que reduzcamos esas emisiones“, alertó.

Conforme a las proyecciones de Copernicus, hay un 42 % de posibilidades de que 2026 termine siendo el año más caluroso registrado hasta la fecha, frente a un 58 % de posibilidades de que sea el segundo más caluroso por detrás de 2024.