El Juzgado de Garantía de Coquimbo concedió la ampliación de la detención del exalcalde de la comuna, Marcelo Pereira, y del vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza Cuadra, en el marco de la investigación del denominado caso Pirata Gate.

A petición del Ministerio Público, el tribunal también amplió la detención de otras nueve personas hasta el próximo jueves 26 de noviembre.

En el caso se investigan presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito que se habrían cometido en la Municipalidad de Coquimbo durante la administración de Pereira.

Al respecto, el fiscal Luis Miranda Flores se refirió a las diligencias realizadas en el marco de la investigación y mencionó los siguientes antecedentes: “declaraciones, análisis de cartas bancarias, registro de correos electrónicos y otros antecedentes reservados que se van a presentar y que esperamos que sean acogidos por el Tribunal de Garantía el día de mañana”.

Asimismo, afirmó que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares para los imputados en la audiencia de formalización prevista para este jueves. Además, detalló que las penas que podrían arriesgar varían según las imputaciones.