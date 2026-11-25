Un jurado federal de Brooklyn, en Nueva York, declaró culpable este martes a la compañía china Huawei en un amplio caso penal en Estados Unidos. La acusación sostenía que la empresa engañó a bancos sobre sus negocios en Irán y robó secretos comerciales de compañías estadounidenses.

El jurado encontró a Huawei culpable en 10 de los 12 cargos que enfrentaba, entre ellos fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales.

Sin embargo, la compañía fue absuelta del cargo más grave, el de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, que la acusaba de operar como una empresa criminal.

Junto a la matriz, Huawei Technologies, el caso incluía a tres de sus filiales, Huawei Device Co., Futurewei Technologies y Huawei Device USA. Al tratarse de empresas, arriesgan sanciones económicas y no penas de cárcel. El monto lo fijará el tribunal más adelante.

Huawei anunció que apelará el fallo. El abogado de la compañía, Brian Heberlig, valoró las absoluciones. Durante el juicio, la defensa argumentó que buena parte del material supuestamente robado ya era público.

El veredicto llegó tras un juicio de cerca de tres meses y prácticamente cierra un caso penal que se inició hace casi ocho años.

En 2019, el gobierno estadounidense incluyó además a Huawei en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología de EE.UU., ante la preocupación de que la empresa representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Acusación contra Huawei por negocios en Irán

Según la fiscalía, Huawei engañó a HSBC y a otros bancos al presentar a Skycom, una filial vinculada a Irán, como un negocio independiente no sujeto a las sanciones estadounidenses.

El caso se remonta a la detención en Canadá, en diciembre de 2018, de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, Ren Zhengfei, a pedido de EE.UU.

En 2021, Meng llegó a un acuerdo con la fiscalía estadounidense y regresó a China. Ese mismo día fueron liberados dos ciudadanos canadienses detenidos en ese país.

El fallo se conoce en medio de una nueva escalada en la relación comercial entre ambas potencias. Este miércoles, la administración de Donald Trump propuso aranceles de hasta 20% a 14 socios comerciales, con la tasa más alta para China, tras una investigación sobre exceso de capacidad industrial.