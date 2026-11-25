Esta jornada, el expresidente Gabriel Boric llegó hasta el Teatro Nacional Chile para el velorio de Delfina Guzmán, la reconocida actriz nacional que falleció ayer a los 98 años. Tras ello, el exmandatario recalcó su importancia en la cultura del país.

Al conversar con la prensa, Boric declaró que “más que llorar su muerte, celebro su vida, sus 98 años llenos de historia” y destacó a la actriz, indicando que “siempre mantuvo una opinión firme respecto de los temas contingentes del país, pero sobre todo en defensa de la cultura“.

“Lo mejor que podemos hacer en rendirle homenaje es defendiendo la cultura, defendiendo firmemente a los trabajadores, a los artistas como trabajadores, que se les respete como tales, que se les respete en su dignidad, que se valore su oficio, su trabajo en todas las dimensiones, que es lo que nos enseñó Delfina Guzmán”, dijo.

Al preguntarle por el hecho de que la actriz jamás recibiera el Premio Nacional de las Artes, Boric apuntó a que “son personas tan grandes que los premios le quedan chicos. Ojalá se lo hubiese dado, esos son premios con jurado muy específicos, pero claramente ella se merece todos los premios de Chile”.

También recordó un divertido momento que compartió con Guzmán al encontrarse en el público de una obra de teatro mientras se desempeñaba como jefe de Estado, dando cuenta, entre risas: “Me agarró a besos y me dice: ‘Mire, niñito, yo por usted haría cualquier cosa, menos empelotarme aquí’. Es una gigante“.

El velorio continuará este miércoles y el jueves se realizará una misa en su honor en la Catedral de Santiago, a las 11:00 horas.

Luego, el cortejo fúnebre pasará por la Pérgola de las Flores para continuar con su recorrido hasta el Parque del Recuerdo, donde se llevará a cabo una ceremonia privada junto a su familia.