Este miércoles, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, respondió a los cuestionamientos surgidos tras presentar una licencia médica.

La controversia surge luego de que la parlamentaria presentara un certificado odontológico que prescribe 14 días de reposo, plazo que abarca el lunes 30 de noviembre, fecha fijada para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, impulsada por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Su compañera de bancada, Pamela Jiles, también presentó una licencia médica que comenzó a regir el martes pasado.

“No tengo absolutamente nada que ocultar”

A través de una declaración pública, la diputada arrastra un problema de salud desde hace semanas y sostuvo que “por postergar mi cuidado personal para cumplir con mis responsabilidades parlamentarias, terminó agravándose”.

En esa línea, defendió la legitimidad de su reposo y lamentó que la facultad de presentar licencias médicas ha sido utilizada históricamente por conveniencias políticas, “incluso para incidir en los quórums de votación”.

“No estoy dispuesta a participar de esas malas prácticas“, aseguró.

Asimismo, respondió a los parlamentarios que cuestionaron su ausencia en redes sociales y los emplazó a formalizar cualquier reparo ante la instancia disciplinaria de la Cámara.

“Si dudan de mi actuar, los emplazo públicamente a presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. De lo contrario, seré yo quien recurra a dicha instancia para que se evalúe la conducta de quienes han realizado estos cuestionamientos”, aseveró.

La diputada calificó las críticas como una falta de respeto que atenta contra su dignidad y “contra la dignidad parlamentaria y el respeto que debemos mantener entre quienes integramos esta institución”.

“Estoy disponible para responder por cada uno de mis actos, porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Pero no voy a tolerar que, mediante insinuaciones, se pretenda poner en duda mi integridad, mi probidad y mi compromiso parlamentario”, agregó.

Finalmente, cerró su declaración llamando a mantener el estándar ético en el debate político:

“La investidura parlamentaria no nos otorga el derecho a denostar a nuestros pares; por el contrario, nos exige un estándar superior de conducta, responsabilidad y respeto. En política no todo vale. El respeto no es una concesión política, es un deber. Y estoy dispuesta a exigirlo por las vías institucionales que correspondan”.