El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este miércoles al fuerte retroceso del cobre y al alza del dólar, y aseguró que el escenario respalda la estrategia fiscal del Gobierno.

“Esto que está ocurriendo confirma nuestro énfasis en la prudencia fiscal. Nosotros los números fiscales y las predicciones de gastos las hemos calculado con precios del cobre de largo plazo, no con los precios que estábamos viendo hace unos meses atrás”, afirmó el ministro.

Quiroz explicó que el Gobierno siempre consideró un escenario de menores ingresos por el metal. “Hemos calculado todos nuestros gastos con ingresos más bajos, porque siempre nos hemos puesto en el escenario en que el precio del cobre baja”, sostuvo.

Quiroz asegura que el precio del cobre sigue siendo atractivo para Chile

Sus declaraciones se produjeron en una jornada en que el cobre cayó 2,76% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en US$ 5,31 por libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Es su menor nivel desde el 16 de diciembre de 2025, tras 12 sesiones consecutivas a la baja, y representa una caída de 21,2% desde su máximo histórico de US$ 6,74, alcanzado el 17 de agosto.

Pese a la caída, el ministro destacó que el precio sigue siendo favorable para el país. “Este precio del cobre aún es un precio muy positivo para Chile. A este precio los proyectos van a continuar, se va a seguir invirtiendo, sigue siendo un precio tremendamente atractivo en términos históricos”.

“El precio arriba de 6 dólares era extraordinario, pero este precio sigue siendo un precio muy atractivo”, añadió.

Quiroz advierte efectos del dólar sobre la inflación

El dólar, en tanto, volvió a dispararse este miércoles y llegó a superar los $1.046, su mayor valor desde julio de 2022, en medio del fortalecimiento de la divisa a nivel global y las ventas en los mercados internacionales.

Consultado por el efecto del alza en la economía, Quiroz advirtió sus riesgos. “La subida del dólar siempre representa un problema en términos de que puede presentar presiones de costo, también afecta un poco el objetivo de inflación”, dijo.

El ministro agregó que el Gobierno mantiene una conversación con el Banco Central “en los ámbitos institucionales que corresponde”, aunque precisó que se trata de temas que debe ver principalmente el instituto emisor.

Ante la pregunta sobre si el Banco Central debería intervenir en el mercado cambiario, el secretario de Estado evitó pronunciarse. “No me corresponde, es un tema del Banco Central”, respondió.

Quiroz también entregó una recomendación a las personas frente al alza de la divisa: “Como siempre hay que cuidar la plata, hay que cuidar los gastos, estar siempre atentos”.

El ministro atribuyó el alza a factores externos y dijo esperar una moderación. “Hay fenómenos mundiales que están ocurriendo, el dólar está subiendo en todo el mundo, pero esperamos que esto sea transitorio y que después se normalice un poco”.

Las declaraciones se producen mientras la deuda bruta del Gobierno central se acerca al límite considerado prudente por la regla fiscal. A septiembre, alcanzó 44,7% del PIB, según la Dirección de Presupuestos (Dipres), frente a un techo de 45%.