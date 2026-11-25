La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Con 113 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones, la Sala respaldó la propuesta de la instancia encargada de resolver las diferencias entre ambas corporaciones durante la tramitación del erario fiscal.

Tras la votación, la iniciativa pasó al Senado, cuya Sala está convocada a partir de las 16:00 horas de este miércoles para discutir y votar el informe de la comisión mixta.

De obtener el respaldo de la Cámara Alta, el proyecto concluirá su tramitación en el Congreso Nacional.