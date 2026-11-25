Un operativo de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, logró la detención de un miembro de la orgánica Weichan Auka Mapu (WAM), quien se mantenía prófugo por su presunta participación en el homicidio de Manuel Huenupil Antileo.

El individuo será puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue este miércoles, para luego pasar a control de detención y formalización. Con ello, ascienden a 14 los arrestados por el crimen.

El crimen se produjo el 5 de mayo de 2022, en las inmediaciones del predio forestal La Suerte en la comuna de Carahue, en el contexto de una reivindicación territorial y extracción de madera.

Según los antecedentes de la indagatoria, integrantes de la WAM habrían llegado hasta el lugar con armas de fuego y atacaron a miembros de la comunidad de la víctima.

El arresto se produjo en el sector Tranicura, en la comuna de Tirúa, luego de un “exhaustivo trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por el equipo investigador de la Prefectura Macrozona Sur”.

Las diligencias permitieron establecer, además, que el imputado habría estado entre las provincias de Cautín y Arauco luego del homicidio, y que se mantuvo oculto en distintos inmuebles para ocultar su ubicación.

El jefe de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, subprefecto Mauricio Angulo Mansilla, afirmó que la captura “es el resultado de un trabajo investigativo especializado, sostenido en el tiempo, que combina análisis criminal e inteligencia policial para ubicar y detener a personas que intentan evadir la acción de la justicia”.

“Como institución, mantenemos nuestro compromiso con el esclarecimiento de delitos de alta complejidad y con el trabajo coordinado con el Ministerio Público, para que quienes tienen responsabilidad en hechos de esta gravedad enfrenten a los tribunales”.

Con la captura de esta semana, se concretó la detención de 14 imputados vinculados al crimen.

De ese total, cinco personas ya fueron condenadas a penas de 16 años de cárcel; hay otros cuatro imputados formalizados, dos de los cuales fueron arrestados posteriormente y los restantes ya estaban en prisión preventiva por otras causas.

Desde la PDI señalaron que para estos últimos ya se fijó audiencia de juicio oral para diciembre de este año.