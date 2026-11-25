Durante esta semana surgieron dudas en torno a los votos para la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la controversia por rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Y es que las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG), presentaron licencias médicas, por lo que no asistirían a la votación, que quedó programada para el próximo lunes 30 de noviembre.

A ello se suma un viaje al extranjero de Jaime Mulet (FREVS).

Esto afectaría el número de respaldos que busca conseguir la oposición para el libelo acusatorio.

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario y presidente del PPD señaló que la votación “hoy día está técnicamente empatada y puede pasar cualquier cosa”.

Y aseveró que “quienes van a cargar la balanza en una u otra dirección probablemente va a ser el Partido de la Gente y Franco Parisi. Ellos tienen hoy día la llave para salvar al ministro que liberó pedófilos en Chile, o bien para reivindicar a las víctimas de esos delincuentes”.

“Yo creo que debiesen ponerse del lado correcto de la historia”, acotó Soto.

Con todo, el diputado dijo tener la impresión de que “dada la fuerza de los argumentos jurídicos, dada la fuerza de los argumentos también desde la perspectiva humana y ética, y también dado el respaldo ciudadano, que es muy categórico, más del 50% del país respalda la acusación constitucional y la destitución del ministro Rabat, que además esta semana se ha transformado en el ministro peor evaluado del gobierno, la mayoría estará a favor de la acusación”.