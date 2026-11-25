El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, reafirmó el respaldo de su partido al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y cuestionó la postura de quienes condicionan su apoyo al Ejecutivo.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que los partidos que decidieron integrar la administración deben asumir también los costos de su gestión: “Nos hacemos cargo tanto de las virtudes como de los errores”.

En esa línea, apuntó al Partido Nacional Libertario (PNL) por la eventual acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomalí, y recordó que ambas colectividades integraron una misma lista parlamentaria en las últimas elecciones.

“Algunos se llenan la boca hablando de lealtad”, cuestionó el senador, quien aseguró que Evópoli mantendrá su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo desde el Congreso.

La controversia surgió tras el rechazo del Senado a una indicación del Gobierno al Presupuesto 2027 que buscaba restringir el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de edad.

Cruz-Coke también cuestionó a quienes supeditan su respaldo a las decisiones del Ejecutivo. A su juicio, formar parte de una administración implica “apoyar el liderazgo del Presidente de la República”, incluso ante las dificultades propias de la gestión gubernamental.

Recuperación del empleo

El senador también abordó la situación laboral del país y atribuyó el deterioro del mercado del trabajo a factores como la pérdida de confianza desde el estallido social, los efectos de la pandemia y las rigideces que, a su juicio, han introducido distintas legislaciones.

Respecto del plazo fijado por el Presidente Kast para mostrar mejoras en materia de empleo, el timonel de Evópoli anticipó que la recuperación será más lenta de lo previsto.

“Esto se va a empezar a mover a partir del segundo trimestre del 2027”, afirmó.