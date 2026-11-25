El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza acusó al PPD de “sobredimensionar” el denominado caso Firmas y cuestionó particularmente la petición para que Juan Luis Castro reconsidere su continuidad como jefe del comité del Socialismo Democrático en el Senado.

En entrevista con CNN Chile Radio, Espinoza reconoció que el retiro sin consentimiento de los permisos constitucionales suyos y de Ximena Órdenes constituyó un error, pero sostuvo que las consecuencias exigidas por el PPD han ido demasiado lejos.

“El PPD está sobredimensionando esta situación”, afirmó.

Los senadores de esa colectividad solicitaron disculpas públicas de Castro a Órdenes, una reparación política por el daño a las confianzas y que el parlamentario socialista reconsidere su permanencia al frente del comité que comparten ambas colectividades junto al Partido Liberal.

Cuestiona petición para remover a Castro

Espinoza señaló que concuerda con algunas de las demandas planteadas por el PPD y recordó que Castro ya ofreció disculpas públicamente. Sin embargo, rechazó la presión sobre su continuidad en la jefatura.

“La exigencia, poco menos, de que salga de la jefatura de bancada (…) es algo que es bastante inaceptable por parte de ellos”, sostuvo.

El senador fue más allá y planteó, como una interpretación estrictamente personal, que detrás de esa posición podría influir una eventual futura competencia electoral entre Castro y el presidente del PPD, Raúl Soto.

“Es mi opinión, es muy personal, a lo mejor no la comparta ni el propio Juan Luis, no lo he conversado con él (…) pero yo creo que eso es lo que hay detrás”, señaló.

Espinoza sostuvo que no le parecería aceptable utilizar el episodio para obtener una ventaja política de cara a una futura contienda electoral.

Pese a sus críticas al PPD, el parlamentario reconoció la gravedad del retiro de los permisos constitucionales y aseguró que él nunca autorizó la decisión.

“Yo diría que fue romper las reglas, que son las reglas del fair play cuando tú sales fuera del país y vas a representar a tu país como parlamentario”, explicó.

Espinoza relató que se enteró de lo ocurrido a través del ministro del Interior y no por integrantes de su propio sector político.

“Me llamó el ministro y no mi propio partido. Eso es lo lamentable de la situación que ocurrió”, afirmó.

El senador sostuvo, sin embargo, que el episodio debe mantenerse en el ámbito político y administrativo mientras la Fiscalía desarrolla la investigación correspondiente.

Además, llamó a evitar que la controversia termine afectando otros acuerdos entre el PS y el PPD, entre ellos la futura definición de la mesa del Senado.