La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, analizó el desempeño del subsecretario y actual vocero Gonzalo Arenas, afirmando que “ha cometido errores comunicacionales no forzados”.

La salida de Sedini desde el Ejecutivo se concretó en mayo, en medio de semanas marcadas por cuestionamientos a su desempeño comunicacional.

A seis meses de dejar la vocería, Sedini habló en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) sobre su tiempo en La Moneda, el caso Rabat y entregó su opinión sobre Arenas.

“Fue una experiencia enorme; ahora tengo un perfil más político, pero también tengo que aprender a andar en este nuevo camino y usar esta visibilidad para emprender proyectos que para mí tengan sentido”, expresó.

Sobre el caso Rabat, dijo que “esta es la crisis más grande que le ha tocado vivir al gobierno. Tiene una arista judicial y procedimental respecto de la rebaja de condenas. Pero también hay una arista política”.

“El gobierno erró al no entender que este tipo de decisiones requiere un cuidado especial, sobre todo con algo tan sensible como es la vulneración de la infancia y que parecía ser una de las principales banderas de lucha. Hubo errores políticos y comunicacionales muy graves. Esta crisis, el caso Rabat, va a marcar para siempre al gobierno, porque las decisiones no se tomaron a tiempo”, profundizó.

El vocero Arenas “ha cometido errores comunicacionales”

Consultada sobre su opinión de Arenas como vocero, dijo que “llegó con una ventaja particular porque el gobierno se dio cuenta de la importancia de tener una vocería activa y potente, sensación que al inicio del gobierno no tenía”.

Arenas “tiene más espacio político y respaldo que antes”, aseveró, a pesar de que llegó a La Moneda en plena crisis por el caso Rabat.

Con todo, sostuvo que “el subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados, que han generado problemas con parlamentarios, con ministros”.

“Espero que más allá de él esto tenga que ver con una reacción del gobierno completo al modelo comunicacional. La comunicación no es accesoria ni es después de las políticas públicas, es durante, es parte de cómo se estructura cualquier estrategia y tiene que estar ligada con todo este proceso; y, además, tiene que tener una conexión ciudadana”, acotó Sedini.

Y añadió que Arenas “debe ser activo, presente, pero también involucrado en las buenas tomas de decisiones, porque al final no hay vocero que aguante las malas noticias”.

La otrora vocera opinó que al gobierno le ha costado comunicar y “le ha costado muchísimo tener una agenda, no la logra sostener; incluso cuando tiene buenas cosas que contar, no logra tomarse la agenda porque algo pasa que se vuelve más noticia, algún error no forzado, algún problema, alguna disputa interna”.