(CNN) – El Ejército de Estados Unidos planea detonar cerca de 5 toneladas de sustancias químicas inestables para la fabricación de bombas en una planta de Iowa alrededor de las 10:00 a.m. (hora de Miami).

Funcionarios federales afirman que esta detonación controlada es necesaria porque el material está degradado.

El Gobierno federal superó la impugnación judicial. Un tribunal federal había aplazado la explosión controlada ante la preocupación de que las nubes de polvo de plomo pudieran causar problemas de salud y medioambientales.

Sin embargo, el lunes el tribunal restableció el permiso.

¿Qué se les ha dicho a los residentes que hagan antes, durante y después de las detonaciones de sustancias químicas?

Antes de la detonación, algunos residentes que se encuentren a menos de 8 kilómetros al suroeste de la planta de municiones podrían ser evacuados, y se recomienda a las personas que se encuentren entre 8 y 32 kilómetros que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas, según una alerta de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“El apoyo para la evacuación incluye transporte a un refugio seguro para quienes no puedan desplazarse por sus propios medios; alojamiento seguro, higiénico y protegido, incluyendo hospedaje temporal en hoteles; y alimentos, agua y otros suministros”, indicó el Ejército en un comunicado. El alojamiento estará disponible hasta el viernes.

El Ejército también recomienda a los residentes de las zonas aledañas que viven fuera del área de evacuación que permanezcan en sus casas.

Se les aconseja cerrar ventanas y puertas, poner los sistemas de calefacción y aire acondicionado en modo de recirculación, apagar todos los ventiladores que introducen aire exterior y mantener a los niños pequeños y las mascotas dentro de casa.

“Los bebés y los niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, demencia y enfermedad renal crónica, pueden ser más sensibles a la exposición al plomo y a la contaminación del aire”, indicaba el comunicado.

Una vez que el Ejército determine que la exposición ha terminado, los residentes de las áreas afectadas deben “limpiar con un paño húmedo las superficies con las que puedan entrar en contacto bebés o niños, incluidos los equipos de juego al aire libre, los juguetes, las mesas y sillas, los pasamanos, los patios, las terrazas, los alféizares de las ventanas exteriores y otras superficies de alto contacto”, aconsejó el Ejército.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa recomienda a los residentes lavar las superficies exteriores con agua y jabón cuando vean polvo. También se les aconseja lavarse las manos antes de comer y beber, y quitarse los zapatos al entrar a sus casas para evitar introducir suciedad en el interior.

Personal del Ejército trabaja “las 24 horas” para la detonación de químicos

El Ejército de Estados Unidos informó el miércoles que el personal presente en Middletown, Iowa, ha estado trabajando “sin descanso para mitigar los efectos” de la detonación.

“Esto incluye un muro de agua con más de 100.000 galones de agua, terraplenes, bloques rellenos de arena, modelos de dispersión elaborados por expertos y lonas que regulan la temperatura”, dijo el Ejército en una publicación en redes sociales.

La publicación incluía un vídeo de soldados preparándose para la detonación prevista.