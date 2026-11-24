La senadora Yasna Provoste defendió este martes la decisión de pedir una segunda discusión del proyecto de Sala Cuna lo que postergó su votación hasta el miércoles 25 de noviembre.

Provoste descartó que la solicitud respondiera a “maniobras dilatorias”, como acusó el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

“La decisión que hemos tomado como Comité Unido de solicitar la segunda postergación tiene que ver con la convicción más profunda (…) con resguardar la calidad de la educación de nuestros niños y niñas. Ese es el sentido; aquí no son maniobras ni dilaciones, (…) este es un proyecto que tal como está no resguarda la calidad”, explicó.

La senadora también llamó al Gobierno a buscar acuerdos amplios en el Senado. “Yo espero que en este tránsito al Senado no logre (el Gobierno) volver a esta lógica de poder ganar por un par de votos, sino el de construir un acuerdo amplio”, señaló.

En esa línea, remarcó la importancia de resguardar la calidad de la educación de los niños y niñas. Como ejemplos de su preocupación, mencionó los accidentes registrados en salas cuna clandestinas y el caso de un jardín infantil de Calama donde un niño perdió la vida.

“Son situaciones que se van a extender si este gobierno no entiende que es necesario resguardar la calidad de la educación”, argumentó.

Si bien valoró algunas de las modificaciones que se incorporaron al proyecto en la Cámara de Diputados, como la creación de un fondo solidario para el 60 % de las familias de menores recursos del país, señaló que tiene “una opinión contraria a cómo se financia”.

“Para eso el reglamento del Senado nos entrega estas herramientas, no para hacer maniobras dilatorias, sino para tener la esperanza en que el gobierno se allane a buscar un acuerdo mucho más amplio, colocando en el centro la calidad de la atención, que es algo que está absolutamente ausente en este proyecto de ley”, cerró.