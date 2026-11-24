(CNN) — El CEO de Nvidia, Jensen Huang, pidió disculpas a los empleados durante una reunión general de una hora de duración celebrada el martes, según una fuente cercana al asunto.

Huang habló un día después de ser restituido al frente de la empresa que fundó hace tres décadas. Había dimitido el 12 de noviembre tras varios informes sobre relaciones extramatrimoniales, incluidas una con una mujer que, según temían funcionarios estadounidenses, era un activo de inteligencia chino, y otra con una subordinada. Sin embargo, el lunes, en un giro inesperado respecto a la decisión tomada la semana anterior de no restituirlo, Nvidia anunció su recontratación en el cargo de CEO.

La junta directiva de Nvidia restituyó a Huang tras una campaña de presión sin precedentes desde la Casa Blanca, orquestada por el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del Gobierno. Trump se atribuyó el mérito del regreso de Huang en una extensa entrevista con la CNBC el lunes, afirmando que había intercedido directamente ante la junta en favor de Huang. No obstante, durante la reunión del martes, Huang descartó la idea de que Trump hubiera orquestado su regreso, asegurando que la junta tomó la decisión por cuenta propia. También rechazó la insinuación de que su vuelta se debiera a que es un “tech bro” (un estereotipo de hombre del sector tecnológico).

Huang aseguró que dimitió porque infringió el código de conducta, según la fuente; sin embargo, el hecho de haber regresado no significa que esté “por encima del código de conducta”.

Huang añadió que infringir el código de conducta no implica automáticamente el despido y que corresponde a la dirección decidir qué sucede en cada caso, tal como hizo la junta con su situación.

“Cometí errores terribles”, afirmó, según la fuente, quien agregó que Huang también pidió disculpas a su esposa e hijos y expresó su agradecimiento por tener una segunda oportunidad. Los dos hijos de Huang, Madison y Spencer Huang, son ejecutivos de Nvidia, al igual que su yerno, Nico Caprez.

Huang, quien comunicó a los empleados que asistía a terapia más de una hora al día, comentó que la reunión general de la empresa fue una de las más difíciles que ha tenido, aunque señaló que “la reunión más difícil que he tenido jamás fue con mi esposa”.

Huang también dedicó tiempo a defender y explicar la estructura organizativa inusualmente plana de Nvidia, en la que cuenta con docenas de subordinados directos y ningún sucesor claramente definido. Afirmó que dicha estructura refleja la diversidad de los negocios de la empresa y otorga a todos la misma capacidad de interlocución con él. Durante su ausencia, la directora financiera, Colette Kress, ejerció como CEO interina, mientras la junta evaluaba candidatos internos y externos para el puesto.

Huang no aceptó preguntas, según la fuente. Sin embargo, en un momento dado hizo una pausa para decirles a las personas reunidas en la sala con él: “Necesito sus comentarios; ¿entienden lo que digo?”.