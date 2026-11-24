Esta jornada, la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Teatro Nacional Chileno para el velatorio de la reconocida actriz Delfina Guzmán, en el lugar expresó su pesar por la muerte de la intérprete, quien falleció a los 98 años.

En el lugar, la exmandataria destacó su trayectoria artística como su calidad humana y el compromiso que tuvo con el país.

“Es muy doloroso porque una gran mujer, una gran artista, pero además una mujer con un gran amor por nuestro país que entregó tanto a todos nosotros (…) una mujer extraordinaria nos ha dejado”, dijo Bachelet.

Además, recordó que la también escritora se mantuvo “hasta hace poco totalmente lúcida, con su mismo sentido del humor”, y resaltó su postura política a favor de la democracia y los derechos humanos.

“Ella (también destacaba) con una postura política muy clara por la democracia y por los derechos humanos de siempre“, sostuvo.

Tras ello, lamentó que la actriz no recibiera el reconocimiento que, a su juicio, merecería por su trayectoria. “Faltó el premio de las culturas. Faltó, faltó efectivamente”, cerró.