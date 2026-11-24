El Gobierno prepara un proyecto de ley que busca entregar nuevas facultades a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, mediante medidas extraordinarias y temporales que permitan flexibilizar las cuotas de captura, las vedas y otras restricciones pesqueras.

El anuncio fue realizado este martes por el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa modificará la Ley General de Pesca y Acuicultura y el Ejecutivo espera que comience su discusión en enero de 2027.

Cabe recordar que la notificación se da luego de que las Cuentas Nacionales del Banco Central para el sector registraron una caída de 23,6% durante el primer trimestre y un retroceso de 3% en el segundo. Si bien entre julio y septiembre experimentó un repunte de 7,1%, la NOAA estima en más de 83% la probabilidad de que El Niño se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

Uno de los principales mecanismos que contempla la iniciativa es la posibilidad de declarar una contingencia por El Niño por un período de hasta 12 meses, los que serán prorrogables, mediante una resolución fundada y respaldada por un informe técnico.

Tras ello, Urrutia criticó que durante los próximos meses podrían traer los mayores impactos del fenómeno. Según dijo El Niño “va a ser probablemente, a finales del verano que se avecina, uno de los más fuertes”, y anticipó que podría provocar “más daño significativo y más impacto negativo” en los recursos pesqueros y la acuicultura.

Entre las medidas contempladas se encuentra la flexibilización de cuotas de captura y vedas, ajustes en los porcentajes permitidos de fauna acompañante y protocolos para cambiar las áreas de extracción. Además, se podría autorizar temporalmente a pescadores artesanales a capturar especies que no están permitidas en determinadas regiones, pero que han comenzado a aparecer producto de los cambios en la temperatura del mar.

Mientras tanto, en acuicultura se considerarían cosechas anticipadas y ajustes operacionales.

El proyecto también contempla alivios económicos para los afectados, quienes podrían quedar temporalmente eximidos del pago de patentes y tarifas de certificación de desembarques, siempre que mantengan las obligaciones de control y trazabilidad.