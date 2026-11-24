La votación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal en el Senado fue aplazada para este miércoles 25 de noviembre, luego de que se solicitara una segunda discusión a la iniciativa. La solicitud fue realizada por la senadora Yasna Provoste (DC), lo que generó cuestionamientos del ministro del Trabajo, Tomás Rau.

“En la sala del Senado, por parte de una senadora de la República, se ha solicitado segunda discusión, lo cual hace que la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal se tenga que llevar el día de mañana, miércoles”, dijo Rau.

Esta decisión se da luego de que el proyecto avanzara desde la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado, donde ingresó con urgencia de discusión inmediata.

El titular del Trabajo cuestionó las acciones de la senadora Provoste en medio de las gestiones para alcanzar un acuerdo y la acusó de realizar “maniobras dilatorias” para frenar la iniciativa.

“Ayer recibimos a la senadora en el Ministerio del Trabajo. Yo nunca voy a negar una reunión de trabajo, incluso a alguien que haga maniobras dilatorias de un proyecto tan importante y necesario para Chile. Tenemos la convicción de que lo vamos a aprobar y, si eso no ocurre, me voy a morir de vergüenza al decirles a las mujeres de nuestro país: ‘sigan esperando’. Eso no es opción para nosotros”, apuntó.

Por otro lado, la ministra de la Mujer, Judith Marin, también se refirió a este aplazamiento, agregando que “esperar un día más no agota nuestra esperanza ni tampoco agota nuestra convicción de ver hecha realidad la Sala Cuna Universal, de ver cómo este proyecto puede transformarse en ley”.