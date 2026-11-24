Chile e India avanzan en la etapa final de la negociación de su Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, se reunió el lunes en Nueva Delhi con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, en el marco de las conversaciones entre ambos países.

Se trata de la tercera reunión de este año entre ambas autoridades, después de la realizada en Santiago en agosto. La negociación cuenta actualmente con 15 de sus 17 capítulos cerrados, y los esfuerzos se concentran en concluir los dos restantes, referidos al acceso a mercados y a los minerales críticos.

“Desde que asumimos como Gobierno, una de nuestras prioridades en política comercial ha sido la negociación con la India. Desde marzo hemos logrado cerrar siete capítulos, alcanzando un total de 15 de los 17 que contempla el acuerdo”, sostuvo Estévez.

La subsecretaria precisó que el objetivo es “concluir la negociación técnica hacia fin de año o inicios del próximo, para posteriormente proceder a la firma y a la aprobación del Congreso Nacional”.

El avance de las conversaciones coincide con un fuerte aumento del comercio entre ambos países. Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones chilenas a India alcanzaron los US$ 5.809 millones, un alza de 92,1% respecto del mismo período del año anterior, con lo que ese país se convirtió en el cuarto destino de las ventas de Chile al exterior.

“India representa una alternativa muy relevante para los productos chilenos: tiene la mayor población del mundo y una demanda creciente por bienes que nuestro país puede ofrecer. Si ya estamos viendo este dinamismo sin contar todavía con el CEPA, mejorar las condiciones de acceso puede abrir nuevas oportunidades para ampliar y diversificar nuestros envíos”, afirmó la autoridad.

Subsecretaria viajará a Vietnam para reunión del CPTPP

La visita a India forma parte de una gira por Asia que la subsecretaria inició la semana pasada, cuando acompañó al Presidente José Antonio Kast en sus visitas a China y Japón.

Tras su paso por Nueva Delhi, Estévez viajará a Hanói, donde encabezará la delegación chilena en la 11.ª reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la máxima instancia de decisión del acuerdo, que se realizará el viernes 27 de noviembre bajo la presidencia de Vietnam.

En la cita, los ministros de las 12 economías miembros revisarán la implementación del tratado y continuarán las discusiones sobre los procesos de adhesión de nuevos países.

Además, Perú, que asumirá la presidencia del bloque en 2027, presentará sus prioridades para el próximo año. Durante su estadía, la subsecretaria sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, Vietnam y Australia.

“El CPTPP es una de nuestras plataformas comerciales más relevantes y un pilar fundamental de nuestra presencia en el Asia-Pacífico”, señaló Estévez.

Considerado como bloque, el CPTPP recibe el 13,3% de las exportaciones chilenas al mundo, y sus economías reúnen cerca del 15% del PIB mundial y una población de más de 500 millones de personas.