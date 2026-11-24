El diputado y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, confirmó que se enviaron oficios al presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos de rebaja de condenas.

En su rol de presidente de la comisión revisora del libelo contra Rabat, Soto informó que la instancia acordó oficiar al mandatario y al ministro para aclarar si Kast “tenía conocimiento de estos decretos o no, y por tanto sí, de cierta manera, también lo legítimo”.

El parlamentario puntualizó que “hay versiones encontradas respecto a este punto. En un comienzo, el Ministro Rabat señaló que el Presidente de la República no sabía; sin embargo, los decretos señalan que son estas decisiones por orden del presidente“.

“Posteriormente, el presidente Kast se echó la culpa a sí mismo, asumió él la responsabilidad, y eso sin duda contradice la versión de su propio ministro“, criticó.

Ante ello, Soto planteó que “uno de los dos o está mintiendo o está en una versión equivocada, y eso es justamente lo que la Comisión Revisora busca aclarar”.

“Con este oficio, el día de mañana eventualmente se podrá discutir la agregación incluso de otras preguntas para ambos, tanto para el Presidente de la República como para el Ministro Fernando Rabat”, añadió.