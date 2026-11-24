La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) arremetió contra el Gobierno luego de que el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, calificara al partido de “oposición intransigente” en el marco del “caso firmas”.

A través de un comunicado, los parlamentarios remarcaron que tienen “un mandato constitucional para fiscalizar y legislar. Pero, además, frente a un Gobierno empobrecedor que beneficia a los más ricos y libera pederastas, hacer nuestro trabajo es un imperativo moral”.

Puntualizaron que “las consecuencias de los ocho meses de administración del actual Gobierno todo el país lo sufre: una recesión técnica, mayor cesantía, mayor costo de la vida y, en general, un desastre en todos los índices económicos”.

En esa línea, también apuntaron contra la gestión de Jorge Quiroz al frente del Ministerio de Hacienda y sostuvieron que “el ministro de Hacienda ha intentado realizar de forma constante recortes presupuestarios en áreas sociales sensibles”.

“Si el Gobierno pretende que ante esta realidad seamos una oposición dócil o indiferentes, están muy equivocados”, continuaron.

“Hacemos un llamado al vocero para que recapacite respecto a su rol”

Al referirse a los dichos de Arenas, la bancada también cuestionó al vocero de Gobierno y aseguró que, “como en otras materias, muestra desconocimiento”.

“En el Congreso Nacional existe un diálogo entre nuestra bancada y el Ejecutivo y lo seguirá existiendo siempre que aquello tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas”, remarcaron.

Como ejemplo de aquello, señalaron el proyecto de la diputada Carolina Cucumides y del diputado César Valenzuela para sancionar toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, “al cual el actual Gobierno le ha puesto urgencia en 9 ocasiones y que fue aprobado por la Cámara el pasado 04 de noviembre”.

Asimismo, mencionaron el proyecto del diputado Marcos Ilabaca para modificar diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, al que el Ejecutivo le puso urgencia en dos ocasiones. También destacaron la iniciativa del diputado Daniel Manouchehri que establece un estatuto de responsabilidad algorítmica y protección digital de niños, niñas y adolescentes, “que el actual Gobierno le ha ingresado urgencia y que hoy se vota en la Sala de la Cámara”.

Así las cosas, emplazaron a Arenas a que “recapacite respecto a su rol”. “Lleva un mes en el cargo y ha generado diversas polémicas y problemas al propio Ejecutivo. Su ignorancia en temas internacionales demostrada en sus declaraciones sobre el buque Danstar, el ninguneo realizado al Partido De La Gente, o cuando calificó como ‘procedimiento impecable’ la rebaja de condenas realizadas por el Ministerio de Justicia y luego el Presidente de la República tuvo que contradecirlo diciendo que esto fue un error”, señalaron.

“Comprendemos que el vocero no tenga resultados positivos que comunicar al país y prefiera centrarse en nuestro partido. La bancada Socialista seguirá ejerciendo con responsabilidad su labor legislativa y fiscalizadora ante un Gobierno que le hace mal Chile”, cerraron.