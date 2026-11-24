El Gobierno de Estados Unidos llamó este martes a respaldar a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

A través de un comunicado, la Casa Blanca señaló que “celebra” la propuesta porque ambos países “cuentan con una sólida trayectoria en materia de protección de los océanos y transparencia”.

“Su alianza reúne capacidades complementarias y amplía el liderazgo diplomático de una manera que refleja la diversidad de países que integran el Acuerdo”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce “los aportes del presidente de Chile, José Antonio Kast, y de su ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, así como los del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y de su viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Prévot, a esta iniciativa”.

En el escrito, enfatizó que el “Acuerdo BBNJ solo podrá cumplir sus objetivos si cuenta con una Secretaría independiente que rinda cuentas a las Partes y se comprometa a proteger la integridad y la seguridad de los datos y la tecnología que administra”.

“De prosperar, esta candidatura permitiría a Estados Unidos participar de manera más constructiva en el Acuerdo mientras evaluamos su ratificación. Alentamos a todas las Partes a respaldar la candidatura de Chile y Bélgica en la primera Conferencia de las Partes, que se celebrará en enero de 2027″, concluyó.

En concreto, la candidatura propone que Valparaíso albergue la Secretaría del Tratado de Alta Mar y que Bruselas, la capital de Bélgica, acoja el Mecanismo de Intercambio de Información.