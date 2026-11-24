Luego de la primera sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, parlamentarios del oficialismo buscan adelantar la votación del libelo para este sábado 28 de noviembre, en lugar del lunes 30, como estaba previsto inicialmente.

Cabe recordar que esta instancia debería concluir el informe sobre la AC este viernes y se esperaba que la votación se lleve a cabo el lunes 30 de noviembre en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La idea de los parlamentarios oficialistas se debe a que algunos de sus pares presentaron licencias médicas y otros tienen viajes programados al extranjero.

En primer lugar, un grupo de diputados de derecha tiene programado un viaje a Asia, por lo que no estarían disponibles para votar el libelo. Por otro lado, Pamela Jiles (PDG) —quien votaría a favor de la AC— presentó una licencia médica por un plazo de 14 días, al igual que su par Zandra Parisi (PDG) por el mismo plazo.

Por otro lado, Jaime Mulet (FRVS) —uno de los votos clave para el conteo— informó que estará fuera del país hasta el viernes 27.

Uno de los diputados que defendió esta propuesta es Diego Schalper (RN), quien aseguró que “las acusaciones constitucionales son legítimas, pero nunca me ha gustado que entorpezcan la agenda legislativa“, según consignó T13.

“Entonces, si la tenemos el día lunes, es otro día legislativo que perdemos por avanzar en proyectos de ley que son relevantes. Si la comisión instructora termina el día viernes y hay posibilidades de hacer esto el viernes o el sábado, la verdad es que yo creo que sería una buena noticia”, añadió.

En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, señaló: “Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome la Cámara de Diputados, podemos entregar nuestra opinión, pero finalmente son los órganos de la Cámara los que tienen que ir definiendo”, al ser consultado por La Tercera.