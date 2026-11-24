El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este martes la aplicación del sistema de rebajas de condenas y aseguró que desde 2003 se han concedido 41.298 beneficios penitenciarios, en medio de los cuestionamientos que enfrenta por la acusación constitucional presentada en su contra.

El secretario de Estado abordó la entrega de 1.886 decretos a la comisión revisora de la Cámara de Diputados, correspondientes a decisiones adoptadas durante los primeros ocho meses de la actual administración.

“Es importante tener en cuenta que esta es una ley que entró en vigencia el año 2003. Desde entonces se han otorgado 41.298 rebajas de condenas”, explicó.

En esa línea, Rabat recordó que el mecanismo ha sido aplicado por distintas administraciones y señaló que durante el Gobierno anterior se concedieron aproximadamente 4.500 beneficios.

“Incluso, si mi memoria no me falla, en el gobierno anterior fueron 4.500 rebajas de condenas. Se trata de una situación regular”, sostuvo.

Defiende reserva de decretos para proteger a las víctimas

Respecto de los documentos entregados al Congreso, el ministro explicó que fueron acompañados de una nómina que permite identificar los decretos, sus fechas y los antecedentes de su tramitación.

Los archivos fueron remitidos con datos personales reservados, una decisión que Rabat justificó por la necesidad de evitar la revictimización de las personas afectadas por delitos graves.

“Lo que vamos a evitar es revictimizar a estas personas”, afirmó.

El titular de Justicia también señaló que durante las últimas tres semanas su cartera ha mantenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil para recoger sus planteamientos sobre la protección de las víctimas.

Rabat destaca avance de proyecto que busca eliminar rebajas de penas

Las declaraciones se produjeron en una jornada en que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que busca derogar la Ley N° 19.856, que regula las reducciones de condenas por buena conducta.

La iniciativa deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.

Por otra parte, consultado por los votos que podría reunir la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, Rabat evitó referirse a las gestiones políticas y aseguró que se mantiene concentrado en sus funciones.

“Tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que continuará con el trabajo destinado a modificar la legislación vigente para abordar lo que considera vacíos legales en el otorgamiento de estos beneficios.