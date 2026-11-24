La Comisión de Seguridad del Senado aprobó en general la moción que deroga el sistema de rebaja de condenas.

La moción, que es de autoría de los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores, Andrés Longton y Arturo Squella, fue despachada a la Comisión de Constitución.

La situación surgió a raíz de los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que redujeron las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Esto provocó que la oposición presentara una acusación constitucional en contra del secretario de Estado, cuyos antecedentes están siendo analizados por la comisión revisora.

Así, luego de dos sesiones de análisis, la comisión respaldó la moción que deroga el sistema de reducción de condenas por buena conducta y establece una circunstancia agravante de responsabilidad penal.

En las instancias expusieron autoridades del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y de Gendarmería.

En detalle, se plantea la “eliminación del beneficio de reducción de condena; al respecto, fundamenta que la buena conducta en prisión no equivale a una evaluación integral de bajo riesgo de reincidencia. Por ello, busca evitar que las penas privativas de libertad se extingan de forma anticipada sin mecanismos adecuados de supervisión posterior”.

Asimismo, establece que cometer un nuevo delito durante el período de pena que haya sido condonado por rebajas otorgadas con anterioridad a la normativa constituirá una “circunstancia agravante de responsabilidad penal”.

También se precisa que la derogación no afectará la “procedencia de la libertad condicional ni los permisos de salida intrapenitenciarios, los cuales continuarán vigentes bajo sus propios controles y exigencias de evaluación”.