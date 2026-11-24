La Feria del Libro Beauchef celebrará su décima edición con una programación que abordará la relación entre la ciencia, la literatura y las artes.

Organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, el encuentro se desarrollará durante cuatro jornadas de acceso gratuito en Santiago.

Este año, la iniciativa tendrá como eje temático la historia de la ciencia y la literatura chilena, con actividades dedicadas a la divulgación del conocimiento, el patrimonio cultural y las contribuciones de mujeres y disidencias al desarrollo científico.

La programación reunirá a escritores, investigadores, músicos y editoriales, además de incorporar espacios de discusión sobre los cambios que supone la inteligencia artificial para la escritura y el trabajo en las humanidades.

Los invitados y las actividades de la Feria del Libro Beauchef

Entre los participantes se encuentra el astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, quien realizará una firma de libros.

El académico ha dedicado parte de su trayectoria a la divulgación de la astronomía a través de publicaciones como Somos polvo de estrellas, Marte: la próxima frontera y Eclipses.

También participará la física Carla Hermann, académica de la Universidad de Chile y reconocida en 2017 por el programa L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia, quien ofrecerá la charla El mundo invisible: una aventura cuántica.

Por su parte, el bioquímico y escritor Gabriel León abordará el papel de la curiosidad en la investigación científica en una actividad dirigida a escolares, mientras que la astrónoma Francisca Contreras, conocida como Fran Astrónoma, impartirá un taller infantil sobre las fases de la Luna.

En el ámbito literario, el ciclo Conversaciones con Historia contará con la participación de José Luis Flores Letelier, escritor y creador del universo narrativo del juego de cartas Mitos y Leyendas, y de la autora Vera Zepeda, quien ha recibido menciones honrosas en el Premio Roberto Bolaño.

La escritora Gabriela Aguilera estará a cargo de un taller de microescritura, mientras que Eduardo Graells-Garrido, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, abordará las transformaciones de la escritura ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

La música también formará parte del encuentro. La inauguración contará con una presentación de Candelabro, agrupación chilena que este año obtuvo los premios a Mejor Álbum Rock y Álbum del Año en los Pulsar 2026. La actriz y comediante Javiera Contador será la animadora principal de la feria.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria del Libro Beauchef 2026?

La décima edición del encuentro se desarrollará entre el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre, de 13:30 a 19:30 horas, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicada en avenida Beauchef 851, en Santiago.

Todas las jornadas serán de acceso gratuito y el encuentro contará con interpretación en lengua de señas. La iniciativa dispone de financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y cuenta con la colaboración del Museo Interactivo Mirador (MIM) y las municipalidades de Santiago y Puente Alto, entre otras instituciones.