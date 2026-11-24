El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó un estudio sobre la gobernanza de Codelco en el que compara a la estatal con dos empresas públicas de Suecia y Noruega, y propone ocho recomendaciones para mejorar su gestión, entre ellas establecer una política de propiedad estatal explícita y evaluar formalmente distintas alternativas de participación privada.

El documento, titulado “Ser dueño no basta: lecciones internacionales para la gobernanza de Codelco”, fue elaborado por los investigadores Andrés Araya, Sebastián Izquierdo, Jorge Rodríguez y Martín Videla. Su principal conclusión es que “el problema no radica tanto en quién es el dueño de Codelco como en la forma en que el Estado ejerce ese rol”.

El diagnóstico parte de las cifras de la cuprífera. Según el estudio, entre 2010 y 2025 Codelco ejecutó inversiones por US$ 72.367 millones, en dólares de 2025, pero su producción propia cayó desde cerca de 1,7 millones de toneladas entre 2010 y 2017 hasta aproximadamente 1,3 millones en 2025, año en que fue superada por Minera Escondida.

Además, desde 2019 acumula siete años consecutivos de producción inferior a la presupuestada.

CEP advierte alza de costos y deuda financiera de Codelco

Los costos de la estatal también se dispararon. El costo directo de producción (C1) pasó de 104,4 a 211,7 centavos de dólar por libra entre 2010 y 2025, frente a los 134,7 centavos de las tres mayores mineras del mundo y los 123,0 centavos de las tres principales operaciones privadas en Chile.

En paralelo, la deuda financiera de Codelco aumentó desde cerca de US$ 9.369 millones en 2010 hasta US$ 25.834 millones en 2025, un alza real de 176%, mientras que sus aportes fiscales cayeron 69% en el mismo período.

El estudio advierte además sobrecostos de 75% en Nuevo Nivel Mina El Teniente, 60% en Rajo Inca, 53% en Chuquicamata Subterránea y 21% en Traspaso Andina.

Frente a este escenario, el CEP analizó los modelos de LKAB, la minera de hierro sueca de propiedad íntegramente estatal, y de Equinor, la empresa energética noruega en la que el Estado tiene el 67% de las acciones y que cotiza en bolsa.

Según el estudio, ambas cuentan con políticas explícitas de propiedad, seguimiento periódico de su desempeño y expectativas de dividendos conocidas de antemano.

En el caso de LKAB, el Estado sueco fijó en 2021 metas de rentabilidad sobre el patrimonio superior a 9%, una deuda neta inferior al 60% del patrimonio y una distribución de dividendos de entre 40% y 60% de las utilidades. La empresa cumplió esas tres metas entre 2022 y 2024.

Las ocho recomendaciones del CEP para mejorar la gobernanza de Codelco

A partir de esa comparación, la primera recomendación del CEP es que el Estado formule una política de propiedad específica para Codelco, que establezca sus objetivos de largo plazo y defina qué priorizar cuando estos entren en tensión, como “producir más toneladas o producirlas de manera rentable”.

La propuesta incluye reuniones semestrales entre representantes del Estado y el directorio para dar seguimiento a metas concretas.

El estudio propone también establecer una política financiera con un horizonte de cinco años que defina criterios de capitalización, endeudamiento y distribución de utilidades.

“Codelco dejaría de planificar inversiones de largo plazo con reglas que se fijan año a año: sabría de antemano cuánto podrá reinvertir, y el Fisco, cuánto recibirá”, sostiene el documento.

Otras recomendaciones apuntan a evaluar anualmente las competencias del directorio, crear un equipo técnico especializado en Hacienda y Minería para ejercer el rol de propietario, otorgar mayor autonomía a las divisiones y realizar evaluaciones independientes de los grandes proyectos en sus etapas críticas.

En línea con el caso de las cifras de producción infladas, el CEP plantea además verificar de forma independiente y preventiva los indicadores vinculados a metas y bonos. Con ello, según el estudio, “los ejecutivos serían evaluados por producir toneladas rentables, no solo toneladas”.

CEP propone evaluar participación privada en Codelco

Finalmente, la octava recomendación propone evaluar formalmente la participación privada en Codelco, sin adoptar una posición previa, mediante alianzas para proyectos específicos, filiales de propiedad compartida o una eventual apertura parcial de su propiedad.

El CEP advierte que primero deberían abordarse los problemas de gestión para evitar una valorización desfavorable, y que los recursos que reciba el Estado deberían usarse para preservar el patrimonio público antes que para financiar gasto corriente.