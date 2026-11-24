El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza manifestó su respaldo a la continuidad de Juan Luis Castro como jefe del comité del Socialismo Democrático, pese a la controversia por el retiro de los permisos constitucionales de dos parlamentarios durante la discusión del Presupuesto 2027.

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Espinoza reconoció que la decisión fue un error político y administrativo grave, pero descartó que existiera una intención delictiva y aseguró que no buscará utilizar el episodio para perjudicar a sus compañeros de partido.

“Yo le sigo dando respaldo a Juan Luis, creo que es un gran senador. Se equivocó”, afirmó el parlamentario, quien también fue afectado por el retiro de su permiso mientras participaba en la gira presidencial por Asia.

Su posición contrasta con la expresada por la senadora Ximena Órdenes (independiente-PPD), quien señaló que, de encontrarse en el lugar de Castro, habría dado un paso al costado.

Ante una eventual solicitud de renuncia durante la reunión del comité, Espinoza aseguró que respetará la decisión de sus integrantes.

“Yo voy a respetar lo que diga la mayoría, yo soy siempre democrático en eso. En el comité somos doce parlamentarios y la mayoría va a determinar lo que ocurre”, sostuvo.

Espinoza revela cómo se enteró del retiro de su permiso

Durante la conversación, Espinoza entregó nuevos detalles sobre cómo tomó conocimiento de la decisión que afectó su permiso constitucional y el de Órdenes.

Según relató, fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien lo llamó mientras se encontraba en Asia para consultarle por qué había retirado su autorización para ausentarse del Congreso.

“Yo me entero a las siete de la mañana de Asia (…) que me llama el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para preguntarme cuáles habían sido los motivos por los cuales yo había retirado mi permiso constitucional”, explicó.

El senador aseguró que respondió inmediatamente que no había solicitado ningún cambio y que desconocía el procedimiento.

“Yo no me enteré ni por alguien de mi partido ni por alguien de mi bancada. Me enteré por alguien del Gobierno”, recalcó.

Espinoza añadió que posteriormente informó a Órdenes sobre lo ocurrido y que ambos manifestaron su molestia ante la bancada.