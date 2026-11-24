“Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán”.

Con estas palabras, su familia dio a conocer la muerte de la destacada y premiada actriz chilena este martes 24 de noviembre.

Fueron más de 70 años de trayectoria ligada a las artes escénicas, en los que destacó especialmente en el teatro, el cine y la televisión.

Hace dos años, en entrevista con Matilde Burgos para CNN Chile Íntimo, la actriz habló sobre su manera de entender la vida, el futuro y la muerte. Tenía entonces 96 años.

“Yo trato de ser feliz, mi amor. Creo que no tengo ninguna razón para desconfiar del futuro maravilloso que nos espera”, aseguró de entrada.

“Cada día que conozco más gente, me siento más libre”

Consultada sobre qué había ido ganando y perdiendo con los años, respondió: “¿Qué he ido ganando? Libertad. Cada día que conozco más gente, me siento más libre. Porque me ubico con más manera de pensar, con más manera de ser, con más manera de estar”.

¿Y lo peor de ir cumpliendo años? “Que el cuerpo es bien conchadesumadre. Esa es la verdad. Cuando me cuesta pararme, cuando me cuesta caminar, cuando me cuesta mover un brazo. Es así”.

Del futuro, en cambio, hablaba con entusiasmo.

“Creo tanto en el futuro, creo tanto en que toda esta gente cada día está haciendo cosas más interesantes, más impresionantes. Lo que está haciendo la raza humana es increíble. Amo el futuro yo, fíjate”, subrayó Guzmán.

Cuando le preguntaron con qué se quedaba, respondió: “Con mis hijos, lo primero; lo segundo, mi país. A chilito lo encuentro tan picante y tan bonito; y tan tonto y tan inteligente. Qué país más lindo por Dios. Me encantan los chilenos, me encantan”.

Delfina Guzmán: “Yo no le tengo miedo a la muerte”

En esa misma entrevista, le preguntaron si le gustaría llegar a vivir en una época en la que la muerte no existiera.

“No lo he pensado, que la muerte no exista. Yo no le tengo miedo a la muerte. Lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y francamente me deje morir durmiendo. Para qué me va a hacer andando a los brincos y desesperando a mi familia”.

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Dos años después, en el comunicado que anunció su muerte, su familia señaló que “su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”.