El presidente del PPD, Raúl Soto, descartó que el denominado caso Firmas provoque un quiebre institucional entre su partido y el Partido Socialista, pese a reconocer que existe una pérdida de confianza entre senadores a raíz de la controversia.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado abordó el caso por el retiro de permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza y respaldó “categóricamente” a la parlamentaria del PPD.

“Las instituciones políticas están por sobre las personas que las lideran en un momento determinado”, afirmó.

Soto sostuvo que el PS y el PPD mantienen una trayectoria de trabajo conjunto que, a su juicio, debe proyectarse pese al conflicto.

“El Partido Socialista y el Partido por la Democracia tienen una tradición histórica de trabajo conjunto que debe no solamente mantenerse, sino que también proyectarse hacia el futuro”, señaló.

Reconoce un quiebre de confianza en el Senado

El presidente del PPD sí admitió que la controversia dañó las relaciones entre los senadores involucrados, aunque insistió en circunscribir el problema a ese espacio.

“Son los senadores los que han señalado que hay un quiebre de confianzas que debe ser reparado”, sostuvo.

“No es la misma situación en la Cámara, no es la misma situación a nivel de partidos. Está radicado en el Senado”, agregó.

Soto explicó que los cuatro senadores del PPD sostendrán conversaciones para definir los pasos a seguir y aseguró que la directiva respetará las decisiones que adopten.

“Nosotros como partido vamos a acompañar y apoyar las decisiones que ellos tomen”, indicó.

“Se cometió un error grave”

Respecto de los hechos que originaron la controversia, Soto evitó anticipar responsabilidades mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

“Acá se cometió un error grave por parte del Comité. Ese error está siendo investigado por la Fiscalía para determinar si hay o no algún delito o irregularidad involucrado”, afirmó.

El diputado llamó al Senado y a las bancadas a colaborar con la investigación y respaldó la versión entregada públicamente por Órdenes sobre lo ocurrido.

Además, descartó escalar las declaraciones cruzadas entre dirigentes del PS y el PPD, y sostuvo que la oposición mantendrá su coordinación política pese al episodio.

“Tenemos esta coordinación, ese trabajo continúa, no se va a ver interrumpido a propósito de esta coyuntura”, concluyó.