Un duro enfrentamiento entre los diputados Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano) se desató en redes sociales luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la reposición de recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

La controversia comenzó después de que la Cámara respaldara el financiamiento del organismo por 70 votos a favor y 69 en contra, resultado que contó con el apoyo de parlamentarios de oposición y de sectores del oficialismo, entre ellos representantes de Renovación Nacional.

Tras la votación, Romero cuestionó a los diputados de centroderecha que respaldaron la medida y puso en duda la posibilidad de conformar una coalición con ellos.

“Busque a su diputado de centro derecha en la votación que le da un año de vida tranquila al INDH… son los mismos que hablan siempre de COALICIÓN”, escribió en X.

“¿Usted cree que los Republicanos tenemos que hacer una coalición con ellos?”, agregó.

Busque a su diputado de centro derecha en la votación que le da un año de vida tranquila al INDH… son los mismos que hablan siempre de COALICIÓN…

¿Usted cree que los Republicanos tenemos que hacer una coalición con ellos?… se aceptan sugerencias con altura de miras… 🇨🇱 https://t.co/2j0Mp9wsuL — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) November 24, 2026

Schalper responde: “Gobernar no es hablarle al algoritmo”

Las declaraciones provocaron una respuesta del diputado y vicepresidente de RN, Diego Schalper, quien defendió su votación y recordó que el propio Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó una iniciativa para reformar el INDH, no para eliminarlo.

“Agustín: el Gobierno del Presidente Kast (1) estableció el presupuesto del INDH como ley permanente. E (2) ingresó proyecto para reformar al INDH (no para eliminarlo). ¿Tu planteamiento era votar en contradicción al Gobierno? Seriedad, por favor”, replicó.

El parlamentario también cuestionó el voto de Romero respecto de los recursos destinados al Ministerio de las Culturas.

“Más allá de tu video sobre los ‘sitios de memoria’ (…) gobernar no es hablarle al algoritmo, sino ponerle seriedad a la discusión”, sostuvo.

Schalper cerró su primera respuesta con un cuestionamiento a la postura de su par republicano sobre una eventual alianza política.

“Si para ti el armar coalición pasa por acá, entonces efectivamente falta reflexión política sobre los desafíos de gobernar”, expresó.

Agustín: el Gobierno del Presidente Kast (1) estableció el presupuesto del INDH como ley permanente. E (2) Ingresó proyecto para reformar al INDH (no para eliminarlo). Tu planteamiento era votar en contradicción al Gobierno? Seriedad por favor! Al igual que su voto en contra en cultura. Mas allá de tu video sobre los “sitios de memoria” (que dicho sea de paso, estaban en la partida de Justicia), gobernar no es hablarle al algoritmo, sino ponerle seriedad a la discusión. Si para ti el armar coalición pasa para acá, entonces efectivamente falta reflexión política sobre los desafíos de gobernar. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) November 24, 2026



Lejos de terminar la controversia, Romero respondió directamente al diputado RN y defendió su posición frente a sus electores.

“Diego, cuando explico mi voto, le hablo a la gente que votó por mí. A ellos les doy la cara y les rindo cuentas”, afirmó.

Luego, emplazó a Schalper a justificar sus propias decisiones: “Tú podrías hacer lo mismo y explicarles a quienes votaron por ti por qué respaldaste los recursos del INDH y cómo votaste la reposición de Culturas”.

Diego, cuando explico mi voto, le hablo a la gente que votó por mí. A ellos les doy la cara y les rindo cuentas. Tú podrías hacer lo mismo y explicarles a quienes votaron por ti por qué respaldaste los recursos del INDH y cómo votaste la reposición de Culturas, que incluía fondos para sitios de memoria.

Mi posición es conocida y los que votan por mi la conocen. Trabajemos coordinados en lo poco que coincidimos, pero nunca más vuelvas a emplazarnos y hablar de coalición, sin hacerte cargo de estas profundas diferencias. — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) November 24, 2026



La respuesta de Schalper elevó el tono de la discusión.

“Madura, hombre: fue nuestro Gobierno el que estableció el INDH como gasto permanente e ingresó una reforma. Y presupuesto de cultura es de nuestro Gobierno”, escribió.

El diputado agregó que Romero ya no se encuentra en la oposición y lo llamó a respaldar las decisiones del Ejecutivo.

“Ya no estás en la oposición ni te debiesen motivar show de redes sociales. Apoyen al Gobierno en las decisiones que toma”, manifestó.

Finalmente, lanzó una advertencia a su par republicano: “Y no escupas al cielo, mira que no vaya a ser que te caiga en la cara. Mira que está quedando de manifiesto la capacidad de gobernar de unos y otros”.