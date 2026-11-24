Para este martes 24 de noviembre, el Colegio de Profesoras y Profesores convocó una marcha en rechazo a los recortes presupuestarios a educación en la Ley de Presupuestos 2027, los que, según señalaron, pondrían en riesgo la educación pública.

La movilización fue autorizada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y se realizará bajo el lema “No a los recortes al presupuesto en educación”.

Está programada entre las 10:30 y las 14:00 horas.

Su recorrido comenzará en la intersección de Vicuña Mackenna con la Alameda, en el sector de Plaza Baquedano.

Desde allí, los asistentes avanzarán por la calzada sur de la Alameda en dirección al poniente, terminando en el sector de Plaza Los Héroes, donde se instalará un escenario para realizar un acto final.

Entre las principales demandas del gremio están el rechazo al posible término del programa “Yo Elijo mi PC”, la fusión de cursos y los despidos de docentes.