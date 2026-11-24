Metro de Santiago entregó un justificativo para las personas que lo requieran debido a la falla técnica que provocó el cierre de ocho estaciones en Línea 5.
La situación se produjo a partir de las 6:30 horas de este martes 24 de noviembre, cuando “el servicio de Línea 5 se vio interrumpido debido a una falla técnica en la vía. La operación se mantiene disponible únicamente entre las estaciones Ñuble y Plaza de Maipú#.
“Esta situación afectó los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras durante el horario punta de la mañana”, señaló la empresa en el documento.
Y dicha información “fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”.
“Reiteramos nuestro compromiso para apoyar a nuestros clientes y a la ciudad en sus desplazamientos y minimizar el impacto, dentro de lo posible, de fallas tanto internas como externas a Metro”, termina el comunicado.
El justificativo se puede descargar ingresando al sitio web de Metro.
Se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes:
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de la Florida
- Vicente Valdés
En tanto, la combinación en Vicente Valdés estuvo suspendida.
Red Movilidad activó buses de Apoyo Metro que circularon paralelos a Línea 5 entre Ñuble y Vicente Valdés. Asimismo, se reforzaron los servicios: 210 – 210e – 210v – 213
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