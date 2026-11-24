Metro de Santiago entregó un justificativo para las personas que lo requieran debido a la falla técnica que provocó el cierre de ocho estaciones en Línea 5.

La situación se produjo a partir de las 6:30 horas de este martes 24 de noviembre, cuando “el servicio de Línea 5 se vio interrumpido debido a una falla técnica en la vía. La operación se mantiene disponible únicamente entre las estaciones Ñuble y Plaza de Maipú#.

“Esta situación afectó los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras durante el horario punta de la mañana”, señaló la empresa en el documento.

Y dicha información “fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”.

“Reiteramos nuestro compromiso para apoyar a nuestros clientes y a la ciudad en sus desplazamientos y minimizar el impacto, dentro de lo posible, de fallas tanto internas como externas a Metro”, termina el comunicado.

El justificativo se puede descargar ingresando al sitio web de Metro.

Se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de la Florida

Vicente Valdés

En tanto, la combinación en Vicente Valdés estuvo suspendida.

Red Movilidad activó buses de Apoyo Metro que circularon paralelos a Línea 5 entre Ñuble y Vicente Valdés. Asimismo, se reforzaron los servicios: 210 – 210e – 210v – 213