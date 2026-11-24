(EFE) – La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) ha provocado la noche de este lunes al menos 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes.

Según reportan medios locales, la explosión se produjo sobre las 21:30 (2:30 GMT del martes) en la plaza de la Gobernación. La cifra de heridos fue confirmada por la Secretaría de Salud de Meta, que hasta el momento no tiene constancia de ningún fallecido.

Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados.

También han acudido al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC-Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según Caracol Radio.

Condena general al atentado en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de “miserables y cobardes”, y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios.

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que “el narcoterrorismo está desesperado” por la “manera decidida” en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

“Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”, concluyó.

En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que “el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país”.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó por su parte en redes sociales: “El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos”.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores. “Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente”, indicó.

La Defensoría del Pueblo rechazó “enérgicamente” este atentado y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.

“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió “liberar a Colombia” de los grupos armados que perpetran estos atentados.