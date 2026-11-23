El debate sobre las personas trans debería ser tratado con la máxima mesura y empatía hacia ellas y sus familias.

Seguro que nadie escogería tener que enfrentarse al dilema de dar tratamiento hormonal a un hijo y que los papás, si así lo deciden, lo hacen con la máxima seriedad y merecen toda la información sobre los potenciales efectos positivos y negativos.

Precisión: en Chile, el Programa de Acompañamiento de Identidad de Género no incluye la hormonización. Esta se entrega en el sistema público y privado por otras vías. Desde 2016, la circular del Minsal la recomienda desde los 16 años, con consentimiento de los papás, y entiende la disforia como un problema de salud sexual.

Me parece inadecuado que esto se debata en la Ley de Presupuesto, que no crea, sino que financia políticas públicas.

Es en la Ley de Identidad de Género y en otras donde se deben discutir estos temas, y no tratar de anularla quitándole recursos. Es discriminatorio que solo quienes tengan dinero puedan acceder a terapias hormonales: o es malo para todos o para nadie.

Hay también, como dijo la doctora Sofía Salas, otro factor de polémica: los bloqueadores de pubertad. Nadie los cuestiona para adolescentes precoces, pero sí para los adolescentes trans.

Quiero cerrar con un punto no menor. Tratar a la diputada Emilia Schneider por su nombre no es un asunto de cortesía. En Chile existe una Ley de Identidad de Género que permite cambiar el sexo originalmente asignado.

Emilia Schneider y todos quienes hagan esa modificación de manera legal tienen el derecho de ser tratados por el nombre que aparece en su carnet, igual que cada uno de nosotros. No es solo un acto de cortesía y de humanidad: es un deber que nace de una ley. Si no les parece, junten los votos… e intenten cambiarla.