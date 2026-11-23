El ministro de Agricultura, Jaime Campos, abordó la controversia que protagonizó con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que este último ofreciera disculpas a nombre del Gobierno por sus dichos sobre pérdidas en exportaciones de frutas.

Cabe recordar que la polémica surgió luego de que Campos abordara la reducción que podrían experimentar los envíos de fruta al extranjero debido a los eventos meteorológicos, y apuntó a que parte de esa producción terminaría comercializándose en el mercado nacional.

Tras ello, el jefe de la billetera fiscal salió a aclarar sus dichos y sostuvo que las expresiones del titular de Agricultura “no corresponden”.

En diálogo con 24 Horas, el secretario de Estado descartó tener diferencias con su par y aseguró que mantiene una buena relación con él.

“Yo no he tenido ningún entrevero con el ministro Quiroz, por el contrario, tengo una óptima relación con él, como también con todos los integrantes del gabinete”, dijo.

Al consultarle por la intervención de su par de Hacienda, Campos sostuvo que no tiene una aplicación sobre por qué Quiroz decidió referirse públicamente a aquello.

“Eso tiene que consultárselo a él, pero yo no tengo ninguna controversia con él. Yo no he faltado a la verdad, tampoco le he faltado un respeto a nadie“, respondió.

En esa línea, el secretario de Estado descartó retractarse y aseguró que no tiene motivos para ofrecer disculpas, apuntando: “Yo no tengo de qué desdecirme y no tengo controversia alguna con el ministro Quiroz. Estas son discusiones artificiales que se arman, pero que no tienen ningún sustento en la realidad“, insistiendo en que sus palabras apuntaban a un escenario que podría producirse como consecuencia de las condiciones climáticas.