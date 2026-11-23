El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, se refirió a la controversia por el denominado “caso firmas”, desatada tras la revocación del permiso constitucional a los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD) mientras integraban la comitiva que acompañó al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La polémica escaló cuando Órdenes afirmó que ella no había autorizado el retiro. El encargado de retirar los permisos fue el senador socialista Juan Luis Castro, quien afirmó a La Tercera que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, planteó retirar los permisos luego de que se modificara el orden de votación en la Cámara Alta.

“Yo reiteré lo que había pedido Paulina Vodanovic, que se iniciara la tramitación del procedimiento”, afirmó el parlamentario.

Asimismo, Castro reconoció que no se había obtenido oportunamente la autorización de los parlamentarios involucrados.

Tras sus declaraciones, durante una entrevista con ADN Hoy este lunes, Castro asumió la responsabilidad del procedimiento y descartó que Vodanovic lo hubiera ordenado, aunque admitió que ambos habían conversado previamente sobre el tema.

El apoyo de Barrios a Vodanovic

Al ser consultado por T13 sobre si la actuación de Castro constituyó un acto de deslealtad, el vicepresidente del Partido Socialista (PS) defendió la conducción de la colectividad y calificó el episodio como “un error”.

“En este caso nuestra presidenta tiene todo el apoyo del partido, está calificado a esta altura como un error”, sostuvo.

En esa línea, evitó profundizar en calificativos sobre lo ocurrido, afirmando que “yo no quiero adjetivizar los hechos porque, finalmente, eso genera más confusión. Yo creo que el senador hizo el punto declaratorio en el día de hoy, en la mañana, en diferentes medios de comunicación y yo creo que canaliza el tema”.

Sobre la posibilidad de que Vodanovic sea indagada por la presunta falsificación de firmas, Barrios criticó lo que definió como una reacción precipitada tras la ampliación de la acción legal hacia toda la mesa directiva socialista.

“Hay una suerte de un juicio apresurado porque, además, este abogado amplía la querella a todos los miembros de la dirección. O sea, inclusive quien está hablando acá, sin ser senador ni parlamentario, donde uno puede tener diferentes versiones de los hechos ocurridos ese día martes”.

Agregó que “eso es un tanto extremar la situación. No ayuda, genera más confusión, no ayuda al esclarecimiento del punto que es que finalmente aquí ha habido un completo error al no pedir autorización de las personas que estaban en el viaje”.

Finalmente, respecto del roce con el Partido por la Democracia (PPD) a raíz del caso, Barrios apeló a los vínculos históricos entre ambos partidos: “Nuestra relación con el PPD es desde larga data y vamos a seguir trabajando para ir confluyendo. No solamente con el PPD, sino también con toda la oposición, que es lo más importante finalmente también“.