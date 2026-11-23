La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) arremetió este lunes contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast y afirmó que ella “lo habría hecho mejor” si hubiera ganado la segunda vuelta presidencial.

En conversación con Radio Pauta, Jara planteó que el 58 % de los votos que obtuvo el líder del Partido Republicano en la segunda vuelta de 2025 se debió a su estrategia de campaña, en la que ofrecía “soluciones instantáneas”.

“Se construyó aquí un escenario en el cual, más allá de los déficits, y que uno siempre lo puede hacer mejor, aquí la estrategia que se utilizó fue decirle a la gente que los problemas públicos graves tenían soluciones instantáneas. Entonces, esto era como si tu sola presencia solucionara todo”, remarcó.

“A esta altura, se supone que los migrantes se iban a ir antes de que asumiera el presidente. No pasó. Después asumió; tampoco se fueron. Después dijo: ‘Pídanme el cargo a los seis meses’. Hoy día dice, el 11 de marzo, y va corriendo el cerco“, criticó.

En esa línea, sostuvo que “lo que sí ha hecho el gobierno de Kast en estos meses es bajarle el impuesto a los ricos. Todo lo demás no lo ha hecho y esa no es la agenda por la cual la gente votó por él (…) y ha liberado pedófilos también“.

“Yo creo que lo hubiera hecho mejor que Kast”

Al ser consultada sobre si habría tenido un mejor desempeño que Kast como presidenta, Jara respondió: “En el fondo, uno tiene que ser muy humilde y es verdad, porque uno no puede ser tan soberbio, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que lo habría hecho mejor que Kast“.

Para explicar su respuesta, Jara sostuvo que “la situación en la que estamos, en gran parte de la responsabilidad, es del propio gobierno, del propio presidente“.

“O sea, yo te aseguro que en mi gobierno no se habrían indultado pedófilos ni violadores de niños”, afirmó en alusión a la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas a pederastas.

La exministra del Trabajo también cuestionó el liderazgo del mandatario. “Él estuvo 12 años tratando de ser presidente. Y cuando salió elegido presidente, yo digo, ¿para esto? O sea, realmente, porque en el fondo, cuando era candidato (…) todas las decisiones eran inmediatas. Le pedía la cabeza a todo el mundo (…) Él tenía las soluciones para todo y hoy día el presidente ni se pronuncia. No ha ejercido liderazgo“, afirmó.

Jara planteó que esa falta de liderazgo podría deberse a dos razones. La primera, según señaló, es que Kast simplemente “quería ser presidente y pasar a los libros de historia y no le interesa nada más”.

“La otra es que lo hace porque en realidad ya hizo lo que vino a hacer, que era bajarle el impuesto a los ricos. (…) Espero equivocarme en esto, pero no sé cuál otra va a ser la obra de este gobierno“, manifestó.