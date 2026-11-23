(EFE)- El expresidente Santiago Peña recurrió este lunes ante la Corte Suprema de Justicia su destitución como mandatario de Paraguay, al pedir que se declare inconstitucional, por violar su derecho a la defensa, el juicio político en el que fue declarado culpable el pasado 6 de noviembre.

El abogado de Peña, Ricardo Preda, introdujo, según extractos difundidos por la prensa local, una acción ante la Sala Constitucional para pedir que se declare nulo el juicio político que lo desalojó del poder tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones”, a raíz de la intervención de Ueno Bank, una entidad con la que ha sido relacionado el exmandatario y que captó millonarios fondos públicos durante su gestión.

La defensa alega que en el proceso se violaron el derecho a la defensa y al debido proceso, porque el exgobernante no tuvo tiempo para alistar sus descargos.

Cuando avanzó en el Parlamento la iniciativa de juicio político, Peña solicitó 72 horas para alistar su defensa, en vez de las 12 inicialmente otorgadas.

Pero el Senado rechazó el pedido y continuó con el juicio, al que Peña no asistió y delegó su defensa en Preda y el abogado Adolfo Ferreiro.

Ya desde entonces, la defensa adelantó que el juicio era nulo porque Peña había dimitido antes, aunque el Parlamento no se pronunció sobre la renuncia al quedar sin cuórum la sesión que la trataba.

La crisis de Ueno Bank que repercutió en Peña

Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno Bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno Bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.