El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó el 13 de noviembre la campaña “¿Pa’ qué fumas?”, una iniciativa dirigida a adolescentes de entre 12 y 14 años para generar conciencia sobre los riesgos del consumo de tabaco y vapeadores. Sin embargo, la pieza audiovisual generó cuestionamientos, especialmente por las sospechas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en su elaboración.

En medio de las críticas, el miércoles 18 de noviembre la cartera publicó en X (ex Twitter) un video de un minuto y 25 segundos titulado “¡Así se hizo #PaQuéFumas!”, con el que buscó mostrar el proceso de producción de la campaña y despejar las dudas sobre su realización.

En el registro aparecen dibujantes trabajando en tabletas gráficas, bocetos de los personajes, escenas en programas de animación 3D y la grabación de la canción del spot. “Un trabajo hecho por personas, de principio a fin“, dice uno de los textos del video.

Sin embargo, el mismo registro reconoce el uso de inteligencia artificial. Sobre la imagen del personaje principal, un pulmón vestido de presentador de circo, se lee: “La IA se usó solo en una etapa del render“, y a continuación: “Siempre guiada por diseños y animaciones humanas”, sin dar mayores detalles al respecto.

La publicación recibió decenas de comentarios de usuarios y usuarias, algunos de los cuales afirmaron que “el video es falsificado”. Entre sus argumentos, afirman que los storyboards “son demasiado detallados”, que los dibujos por computadora “solo tienen una capa” y que existen “inconsistencias demasiado frecuentes y evidentes en los dibujos“.

¡Así se hizo #PaQuéFumas! En este video te mostramos el detrás de cámara de nuestra campaña #PaQuéFumas, una iniciativa que busca aumentar la percepción de riesgo y daño asociado al consumo de tabaco y de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sin nicotina (SESN) en adolescentes de 12 a 14 años. A través de un lenguaje cercano y creativo, buscamos generar conciencia entre adolescentes, fortalecer su capacidad para rechazar el consumo y entregarles herramientas para tomar decisiones informadas y prevenir el inicio del consumo. ¡Muchas gracias a todo el equipo humano que hizo posible esta campaña y que puso su talento y compromiso en cada etapa de la creación! — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 18, 2026

Indicios importantes

Para Andrea Valle, subdirectora de Comunicación Digital de Duoc UC, el video “presenta indicios importantes del uso de inteligencia artificial en distintas etapas de su producción; aunque sin revisar directamente los archivos, no es posible determinar con certeza cuánto del resultado final fue generado con esta tecnología”.

La académica advierte que en el making of “se muestran storyboards, modelos 3D básicos y procesos de composición digital. Sin embargo, no se evidencia con claridad toda la cadena de producción tradicional, como el modelado detallado, la construcción de estructuras para animar personajes (rigging) y la animación propiamente tal. Esto abre interrogantes sobre cómo se llegó al resultado final“.

Valle agrega que “se identifican inconsistencias visuales, como cambios en la cantidad de dedos de los personajes y elementos que aparecen o desaparecen entre escenas. Estos detalles son compatibles con procesos de generación mediante IA y evidencian la importancia de una adecuada supervisión artística”.

Con todo, la experta matiza que el uso de IA “es, hoy en día, una herramienta importante para agilizar procesos técnicos y optimizar recursos. El desafío está en cómo se integra al flujo de trabajo y en mantener estándares de calidad, coherencia y transparencia“.

Tres propuesta

La campaña fue licitada en agosto por la Subsecretaría de Salud Pública (ID 757-63-LP26) y adjudicada el 7 de octubre a la Agencia FRI SpA, por $120 millones con IVA ($100.840.336 netos). Según el acta de evaluación, de las ocho agencias que postularon, cuatro quedaron fuera por no presentar todos los antecedentes exigidos, y FRI obtuvo el mayor puntaje entre las restantes.

Las bases exigían que, si la propuesta incluía producción audiovisual, la agencia adjuntara “al menos la cotización de tres productoras con valores itemizados“. En la oferta de FRI, disponible en Mercado Público, figuran tres presupuestos para el video, correspondientes a distintas productoras.

Uno de ellos, por $20 millones netos e identificado como “Gobierno Dalefuma“, incluye una advertencia: “Debido al estado actual de la IA generativa de video, existen limitaciones en los proyectos”. Entre ellas menciona que “la apariencia de los personajes y objetos puede variar entre tomas o escenas” y que “pueden aparecer pequeños artefactos o inconsistencias visuales, especialmente en escenas de alta complejidad”. “Dale fuma” era el nombre con que la campaña aparecía en la propuesta de FRI.

Las otras dos cotizaciones corresponden a una animación 2D por $18 millones netos y a una producción completa en 3D por cerca de $76 millones netos. En su cuadro de costos, FRI destinó $18 millones netos al video y $2,8 millones a la música original.

La propuesta técnica de FRI, también publicada en Mercado Público, presentaba la campaña bajo el concepto “Dale, fuma”, con frases como “¿Quieres morirte? Dale, fuma”. En la sección “Film”, el documento enlaza a un video.

Se trata de una animación de dos minutos que funcionaba como maqueta de la propuesta: un circo, órganos con rostro que cantan con partituras en la mano, frascos con nombres de sustancias químicas y, como protagonista, un pulmón vestido de presentador.

El spot que finalmente se difundió en noviembre mantiene el concepto visual, la escenografía y los personajes de esa maqueta, aunque con cambios: el lema pasó de “Dale, fuma” a “¿Pa’ qué fumas?”, se sumaron escenas y el presentador fue rediseñado. La producción final se realizó tras la adjudicación, el 7 de octubre, y el lanzamiento fue el 13 de noviembre.

Los documentos no permiten establecer cuál de las productoras realizó finalmente la pieza. El Minsal ha señalado que el video fue desarrollado por una productora audiovisual chilena, con ilustradores y animadores que trabajaron con una técnica mixta 3D, sin identificarla.

El contrato, firmado el 4 de noviembre, nueve días antes del lanzamiento, no menciona el uso de inteligencia artificial. Sí establece que, para subcontratar parte del servicio, la agencia “deberá solicitar, por escrito, autorización a la Subsecretaría de Salud Pública“.

La respuesta de la agencia

A través de una publicación en LinkedIn —la que ya habría sido bajada—, el socio fundador y director general creativo de FRI, Andrés Díaz, abordó los cuestionamientos que surgieron tras la difusión de la pieza audiovisual.

“Sabíamos que estábamos haciendo algo distinto. Una campaña que utiliza el humor, la ironía y la música para hablarles a los adolescentes sobre los riesgos de fumar y vapear. Y sabíamos que podía generar reacciones”, señaló Díaz.

El publicista también defendió a la agencia: “Somos una pyme chilena. Una agencia independiente que se saca la cresta todos los días para salir adelante. Competimos, presentamos ideas, ganamos y perdemos proyectos. (…) Estamos profundamente orgullosos de ese trabajo“.