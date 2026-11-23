(EFE)- Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña, y su esposa, Rocío Caballero Bosch, fueron detenidos este lunes dentro de la causa penal por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, con la que ha sido vinculado el exgobernante.

El hermano del expresidente fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional que acudieron a su residencia en Asunción, la capital del país, horas después de que la Fiscalía ordenara la prisión preventiva de ambos por presunto lavado de activos y administración en provecho propio.

Francisco Peña intentó salir de su casa en el acomodado barrio Los Laureles, pero una patrulla de la Policía le bloqueó el paso. Por su parte, Caballero Bosch acudió junto a su abogado y otras personas hasta la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde se puso a disposición de las autoridades, según reportaron medios locales.

Las razones de la detención del hermano de Santiago Peña

Las autoridades registraron el sábado una empresa donde incautaron documentos sobre una compañía presuntamente vinculada con Francisco Peña, y tras las denuncias de una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad financiera relacionada con Ueno Bank.

La diligencia judicial buscaba esclarecer la adquisición de un inmueble por parte de Pear SRL, en una “operación realizada con la entonces Financiera Ueno durante el año 2023”, una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.

La operación de registro tuvo lugar tras conocerse una declaración ante la Fiscalía del exvicepresidente segundo de Ueno Bank, Julio Rey, en prisión preventiva por este caso, en la que aseguró que Pear SRL estaría vinculada a Francisco Peña y que habría adquirido un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por unos tres millones de dólares, según el diario ABC Color.

El escándalo de Ueno Bank que le costó la presidencia a Santiago Peña

Santiago Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno Bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno Bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central. Su extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados.