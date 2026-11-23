Un hombre fue detenido en Talcahuano por ofrecer a la venta un caimán yacaré en Marketplace por $750.000, especie protegida por la Convención CITES.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Concepción lo identificaron a través de la publicación y establecieron su domicilio.

Los hechos se pusieron en conocimiento del Ministerio Público. La fiscal Ana María Aldana Saavedra ordenó investigar por el delito de contrabando de especies exóticas. El sujeto también ofertaba diversas especies de peces.

El 21 de noviembre, en la tarde, los oficiales llegaron al inmueble. El imputado se negó a autorizar el ingreso y se encerró, por lo que se solicitó una orden de entrada y registro al Juzgado de Garantía de Talcahuano, otorgada en pocos minutos.

Al entrar, los detectives notaron evidente nerviosismo, ropa mojada y abundante agua en el piso del baño. Según los antecedentes, el hombre habría eliminado por el inodoro una cantidad indeterminada de peces modificados genéticamente. Se investiga si el caimán, un ejemplar juvenil de unos 35 centímetros, sufrió la misma suerte.

El subprefecto Rodrigo Arévalo Romero, jefe de la BIDEMA, detalló que el imputado es chileno, mayor de edad y tiene antecedentes por riña y desórdenes públicos. Fue detenido en flagrancia por instrucción de la fiscalía y quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

En el lugar se encontraron otros peces, que quedaron bajo custodia de Sernapesca. Las muestras serán enviadas a la Universidad de Concepción para exámenes PCR que determinen sus características genéticas.

El caimán yacaré está en el Apéndice II de CITES, incorporado a la legislación chilena por la Ley 20.962. Se considera fauna exótica peligrosa según el Reglamento de la Ley de Caza, por lo que su internación, tenencia y venta como mascota no están permitidas. Solo se admiten excepciones con resolución y certificado de origen legal del SAG.