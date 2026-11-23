Esta jornada, durante la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, su abogado defensor, Juan Ignacio Piña, defendió el criterio utilizado para visar las solicitudes de rebaja de condena y aseguró que dicha decisión no constituye una infracción a la Constitución.

Piña defendió las rebajas de penas y sostuvo que estas responden a obligaciones del Estado establecidas en tratados internacionales, particularmente en materia de reinserción.

“Las reducciones de condena tienen una razón que no es una gracia del Estado, no es un regalo, no es un don. Tiene que ver con una de las obligaciones que los propios tratados ponen sobre los hombros del Estado, y que tienen que ver con la reinserción. Esos mismos tratados internacionales establecen que las penas están orientadas a ese objetivo”, explicó.

Durante su intervención, el abogado sostuvo que el punto central de la discusión es determinar si existían razones atendibles para modificar el criterio del ministro Rabat, quien durante los primeros meses de su gestión rechazó las solicitudes de reducción de pena y posteriormente comenzó a visarlas.

“La pregunta no es si cambió o no cambió el criterio. El criterio se cambió. La pregunta es si había razones atendibles para hacerlo. Y la pregunta es si el criterio que se usó es contrario a la Constitución o no, esa es la pregunta de fondo”, agregando que, si la decisión no contraviene la Carta Fundamental, “es muy difícil sostener que aquí ha habido una infracción relevante“.

Asimismo, explicó que las disminuciones de penas buscan facilitar la reinserción de las personas privadas de libertad y su regreso gradual a la sociedad. Tras la sesión, Piña también justificó la ausencia de Rabat y aseguró que los ministros suelen presentar sus defensas por escrito, por lo que descartó una falta de respeto a la comisión.