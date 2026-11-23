El exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, abordó su postura frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

En conversación con Me Enteré por la Prensa de T13, el abogado apuntó a que el titular de Justicia actuó en favor de la legislación y que no existe una infracción a las leyes al minimizar las condenas.

“Tratándose de un tema discutible, a mí me parece que claramente no hay una infracción de ley. Más bien pienso que el ministro (Fernando Rabat) obró correctamente”, sostuvo.

Tras ello, agregó que no le parece correcto destituir a un secretario de Estado por una interpretación jurídica que tiene argumentos razonables y puede sostenerse legalmente.

“No es bueno que se acuse y que incluso se destituya a un ministro por una interpretación legal porque los ministros siempre tienen que hacer interpretaciones legales y esta es plausible“, añadió.

Al ser consultado por el contenido del libelo acusatorio, Correa Sutil manifestó su desacuerdo con los dos primeros capítulos y afirmó que espera que sean rechazados.

“Los dos primeros capítulos, el primero ojalá no prospere, ojalá se rechace. A mí me parece que merece cierto repudio porque no creo que eso deba quedar en la historia de la constitucional chilena“, cerró.