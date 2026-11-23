Parece evidente que la razón principal de la pérdida de adhesión del gobierno tiene que ver con el crecimiento económico y el desempleo, que han contradicho de manera flagrante las expectativas que habían comenzado a crecer a mediados del año pasado, cuando ya se avizoraba la alternancia en el poder.

Si las cifras del último año de Boric —2,5% de crecimiento y 8,6% de desempleo— habían sido calificadas de mediocres por el entonces candidato presidencial José Antonio Kast, en su primer año al mando de la nación el crecimiento con suerte estará sobre 0% y el desempleo cerca de los dos dígitos, el más alto nivel de desempleo de Sudamérica y muy lejos del 2% de crecimiento promedio, solo por sobre Bolivia.

Pero el gobierno agrava el impacto del desempleo con la casi ausente conducción presidencial, el desorden interno, la falta de cohesión de sus partidos y la inexplicable demora en dejar atrás el diseño inicial de la conducción política situada en el segundo piso para estructurar a la brevedad un equipo de gobierno más experimentado, con un liderazgo político nítido que equilibre el peso de Hacienda y coordine a un gabinete más empoderado y comunicativo, que dispute su lugar en la conversación pública y defienda activamente lo que está haciendo el gobierno en todas las áreas.

La gravedad de esta coyuntura crítica es que ya muchos comienzan a preguntarse dónde está el piloto y se instala la idea de vacío de poder y ausencia de conducción. O el presidente asume el liderazgo que le corresponde o lo delega en un jefe de gobierno empoderado, pero no puede prolongarse por mucho tiempo más esta situación en que el mando y la conducción parecen un verdadero campo de batalla.

Y mientras tanto, el presidente anuncia, cual mesías, el advenimiento de un 2027 extraordinario y nos dice con una sonrisa enigmática que todo va a estar bien, cuando la realidad nos obliga a ponerlo en duda, porque no muestra el camino, no detalla procedimientos, no ilumina una hoja de ruta ni entrega objetivos precisos. En fin, no asoma el estadista que se requiere en un contexto tan complejo como el de hoy.

Más bien se consolida la imagen del hombre tenaz, obstinado, encerrado en sí mismo, con fe ciega en que Dios lo protegerá, aunque sus decisiones terrenales sean tan inexplicables como la mantención en su cargo de un ministro que, en sus propias palabras, cometió un gravísimo error.