Hace algunos días, el Banco Central alertó sobre la menor capacidad de los hogares chilenos para pagar sus deudas. Y mientras eso ocurre en las casas, la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones llegó hoy al Senado de nuestra República para indagar sobre el “caso firmas”, esta trama que ha sacudido al Partido Socialista por la utilización de rúbricas no autorizadas de dos parlamentarios. ¿El objetivo? Darle un golpe al Gobierno en la tramitación de su ley de Presupuestos y cambiar los quórums.

Pero más allá de la pequeña historia que tiene entre sus protagonistas a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y al senador Juan Luis Castro, el “caso firmas” revela nuevamente lo perdida que está hoy la izquierda.

Los socialistas lograron algo que parecía imposible hace una semana: que se hable menos del “caso Rabat” y de las decenas de pederastas a los que se les rebajó la condena que de las triquiñuelas socialistas.

Este episodio, además, permitió dejar en evidencia las guerras intestinas cruzadas que se libran tanto dentro del partido como con otras fuerzas políticas del sector, que no renuncian a pasarse la cuenta unos a otros.

Más aún: el “caso firmas” profundiza la desconfianza hacia el Congreso, donde se están haciendo costumbre (hace años) estos episodios de mala categoría. La noticia es que también ocurran en el Senado.

Una pena: el PS y sus parlamentarios han quedado asociados a prácticas pequeñas, sin ética, ante una ciudadanía que intenta llegar a fin de mes, a la que ya no le alcanza para pagar las deudas.

A casi cien años del nacimiento del PS, yo me pregunto: ¿qué habría dicho don Cloro y qué habría opinado Allende de lo que ocurre hoy en su partido?